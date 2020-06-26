Трамп: Болтона считали сумасшедшим маньяком, но это помогало мне на переговорах

Если Джон Болтон действительно опубликовал секретные данные, следует ли его преследовать в уголовном порядке?

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Разумеется. На самом деле, то, чем он занимался, — это секретная информация. И судья, ведь, заявил… Эта книга была опубликована ранее, хотя ему нельзя было это делать. Но он (судья. — ИноТВ) заявил: то, что вы сделали, представляет для вас большую опасность. Кроме того, все деньги, что вы на этом заработали… ну, вы знаете, удачи! И это было очень мощное мнение из тех, что мы слышали. Он (Болтон. — ИноТВ) своего рода больной человек, с ним что-то не так.

Но, как я ранее отмечал, он сделал две очень серьёзные ошибки. Он сделал ошибку, когда мы говорили о ливийской модели. Я не буду вдаваться в объяснения, но некоторые из вас понимают, что это обезобразило бы страну. И вот он рассуждал насчёт ливийской модели. А я говорю: «Это катастрофа, и ты знаешь почему».

А в другой раз он заявил, что война в Ираке была хорошим делом. Я ему говорю: «Хорошо, Джон, но теперь-то ты знаешь, что это не так». «Нет, нет, я всё ещё считаю, что это так». Я сказал: «Наши расходы на Ближнем Востоке приближаются к 8 триллионам, и ты считаешь, что это хорошо? Ты знаешь, что я постепенно вывожу всех оттуда. И ты считаешь, что отправка войск в Ирак, на Ближний Восток, была хорошим делом?» «Да».

Эти два инцидента произошли ранее, во время его короткого пребывания на своём посту. Как только он это сказал, я уже особо не обращал на него внимания. Возможно, вообще никакого.

Но скажу вам, он был хорош для одного дела. Все считали его сумасшедшим, поскольку всё, что он хочет делать, — это бомбить людей. «Надо бороться с Россией. Давайте бороться с Россией. Давайте бороться с Китаем. Давайте противостоять им обоим одновременно». И я знал: когда я заходил с ним в комнату, и они видели Болтона, они всегда давали мне всё, что я хочу, говоря: Трамп будет сбрасывать на меня бомбы, он привёл с собой этого маньяка.

Так что в некотором смысле он помогал мне в плане переговоров. Но, если серьёзно, работу свою он выполнял плохо, он не был умён, не был проницателен. И, по-моему, это единственный знакомый мне человек, — а я знал его около года: сколько бы там ни было, это короткий срок — и мне кажется, я никогда не видел, как он улыбается. Однажды я спросил его: «Джон, ты когда-нибудь улыбаешься?» Ведь это кое-что говорит о человеке.

Дата выхода в эфир 26 июня 2020 года.