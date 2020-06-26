Fox News Оригинал

Трамп: Болтона считали сумасшедшим маньяком, но это помогало мне на переговорах

Материал представлен в переводе ИноТВ
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что с определённого момента не обращал почти никакого внимания на мнение своего тогда ещё советника по нацбезопасности Джона Болтона. Однако глава Белого дома, по своему собственному признанию, использовал его на переговорах, поскольку все считали его советника сумасшедшим маньяком, который хочет только одного — бомбить людей. И, по словам Трампа, так, с помощью Болтона, он получал всё что хочет.
Если Джон Болтон действительно опубликовал секретные данные, следует ли его преследовать в уголовном порядке?
 
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Разумеется. На самом деле, то, чем он занимался, — это секретная информация. И судья, ведь, заявил… Эта книга была опубликована ранее, хотя ему нельзя было это делать. Но он (судья. — ИноТВ) заявил: то, что вы сделали, представляет для вас большую опасность. Кроме того, все деньги, что вы на этом заработали… ну, вы знаете, удачи! И это было очень мощное мнение из тех, что мы слышали. Он (Болтон. — ИноТВ) своего рода больной человек, с ним что-то не так.
 
Но, как я ранее отмечал, он сделал две очень серьёзные ошибки. Он сделал ошибку, когда мы говорили о ливийской модели. Я не буду вдаваться в объяснения, но некоторые из вас понимают, что это обезобразило бы страну. И вот он рассуждал насчёт ливийской модели. А я говорю: «Это катастрофа, и ты знаешь почему».
 
А в другой раз он заявил, что война в Ираке была хорошим делом. Я ему говорю: «Хорошо, Джон, но теперь-то ты знаешь, что это не так». «Нет, нет, я всё ещё считаю, что это так». Я сказал: «Наши расходы на Ближнем Востоке приближаются к 8 триллионам, и ты считаешь, что это хорошо? Ты знаешь, что я постепенно вывожу всех оттуда. И ты считаешь, что отправка войск в Ирак, на Ближний Восток, была хорошим делом?» «Да».
 
Эти два инцидента произошли ранее, во время его короткого пребывания на своём посту. Как только он это сказал, я уже особо не обращал на него внимания. Возможно, вообще никакого.
 
Но скажу вам, он был хорош для одного дела. Все считали его сумасшедшим, поскольку всё, что он хочет делать, — это бомбить людей. «Надо бороться с Россией. Давайте бороться с Россией. Давайте бороться с Китаем. Давайте противостоять им обоим одновременно». И я знал: когда я заходил с ним в комнату, и они видели Болтона, они всегда давали мне всё, что я хочу, говоря: Трамп будет сбрасывать на меня бомбы, он привёл с собой этого маньяка.
 
Так что в некотором смысле он помогал мне в плане переговоров. Но, если серьёзно, работу свою он выполнял плохо, он не был умён, не был проницателен. И, по-моему, это единственный знакомый мне человек, — а я знал его около года: сколько бы там ни было, это короткий срок — и мне кажется, я никогда не видел, как он улыбается. Однажды я спросил его: «Джон, ты когда-нибудь улыбаешься?» Ведь это кое-что говорит о человеке.
 
Дата выхода в эфир 26 июня 2020 года.
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