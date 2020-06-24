Politico: Болтон должен сидеть в тюрьме — Трамп о мемуарах своего бывшего советника по нацбезопасности

Президент США Дональд Трамп заявил, что Джон Болтон должен сесть за решётку из-за публикации книги о работе на должности экс-советника п национальной безопасности, передаёт Politico. Американский лидер добавил, что Болтона должен вернуть всю прибыль от мемуаров, так как пытается увеличить свои доходы за счёт продажи совершенно секретной информации.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон «должен сидеть в тюрьме» за публикацию мемуаров о своей работе в его администрации, сообщает Politico.

В частности, по словам Трампа, в книге, включающей многочисленные обвинения в адрес президента в неправомерных действиях, содержится секретная правительственная информация.

В интервью американскому телеканалу Fox News Трамп назвал Болтона «глупым» и «бессердечным».

«Я уволил его. И я не думал, что это важно. И я не так много с ним общался. Но он взял секретную информацию, и он опубликовал её пока я остаюсь президентом. Я считаю, что он преступник, и я, честно говоря, думаю, он должен за это сесть в тюрьму», — заявил американский лидер.

Кроме того, на своей страничке в Twitter президент также написал, что его экс-советник должен быть привлечен к ответственности и заключён в тюрьму. Также он заявил, что Болтона нужно вынудить вернуть всю прибыль, полученную от мемуаров, так как пытается увеличить свои доходы за счёт продажи совершенно секретной информации.

Последние несколько дней Трамп и его союзники стали предпринимать всё больше попыток «заставить замолчать» Болтона, после того как стало известно, что в своей книге он намерен рассказать о том, что глава Белого дома обратился за помощью в переизбрании к китайскому правительству и заморозил помощь Украине ради своей выгоды.