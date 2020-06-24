Politico Оригинал

Politico: Болтон должен сидеть в тюрьме — Трамп о мемуарах своего бывшего советника по нацбезопасности

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Президент США Дональд Трамп заявил, что Джон Болтон должен сесть за решётку из-за публикации книги о работе на должности экс-советника п национальной безопасности, передаёт Politico. Американский лидер добавил, что Болтона должен вернуть всю прибыль от мемуаров, так как пытается увеличить свои доходы за счёт продажи совершенно секретной информации.
Politico: Болтон должен сидеть в тюрьме — Трамп о мемуарах своего бывшего советника по нацбезопасности
Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что его бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон «должен сидеть в тюрьме» за публикацию мемуаров о своей работе в его администрации, сообщает Politico. 

В частности, по словам Трампа, в книге, включающей многочисленные обвинения в адрес президента в неправомерных действиях, содержится секретная правительственная информация.
 
В интервью американскому телеканалу Fox News Трамп назвал Болтона «глупым» и «бессердечным».
 
«Я уволил его. И я не думал, что это важно. И я не так много с ним общался. Но он взял секретную информацию, и он опубликовал её пока я остаюсь президентом. Я считаю, что он преступник, и я, честно говоря, думаю, он должен за это сесть в тюрьму», — заявил американский лидер.
 
Кроме того, на своей страничке в Twitter президент также написал, что его экс-советник должен быть привлечен к ответственности и заключён в тюрьму. Также он заявил, что Болтона нужно вынудить вернуть всю прибыль, полученную от мемуаров, так как пытается увеличить свои доходы за счёт продажи совершенно секретной информации.
 
Последние несколько дней Трамп и его союзники стали предпринимать всё больше попыток «заставить замолчать» Болтона, после того как стало известно, что в своей книге он намерен рассказать о том, что глава Белого дома обратился за помощью в переизбрании к китайскому правительству и заморозил помощь Украине ради своей выгоды.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Politico США Северная Америка
теги
Джон Болтон Дональд Трамп книга США тюрьма
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров