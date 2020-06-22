CNN: «наивный и опасный человек» — Болтон надеется, что Трамп не продержится дольше одного срока

Экс-советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон считает, что американский лидер «не годится для своей должности», так как не обладает для неё ни необходимыми знаниями, ни качествами, пишет CNN. Более того, Болтон надеется, что этот «наивный и опасный» человек не останется в Белом доме на второй срок.

Экс-советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон считает американского лидера «наивным и опасным» человеком и надеется, что его бывший патрон не пробудет в своём президентском кресле более одного срока, пишет CNN.

С подобным громким заявлением в интервью ABC News Болтон выступил после утечек содержания его новой книги под названием «Комната, где всё произошло», которая оказалась в эпицентре юридического спора между администрацией Трампа и экс-советником по нацбезопасности.

«Я надеюсь, что он войдёт в историю как президент одного срока, который не смог отправить страну в катастрофическое свободное падение, от которого мы уже не оправимся. Один срок мы переживём — в этом я абсолютно уверен, даже если не произойдёт чуда, и в ноябре не изберут республиканца-консерватора. Но два срока меня беспокоят больше», — заявил Болтон.

«Думаю, что он не годится для этой должности. Я не считаю, что он достаточно компетентен для этой работы. Я не считаю его республиканцем-консерватором. Я не собираюсь голосовать за него в ноябре. Но я точно не буду голосовать и за Джо Байдена. Я впишу в бюллетень имя какого-нибудь республиканца-консерватора», — добавил он.

При этом Болтон дал подробные пояснения о ключевых темах своей книги, в том числе и о симпатии Трампа к таким авторитарным лидерам как диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын. По словам политика, последний, несмотря на все заигрывания Трампа, стал куда более значительной угрозой, чем раньше.

«Мысль о том, что обмазывание жестокого диктатора слоем слащавых комплиментов убедит его в том, что с Дональдом Трампом можно заключить сделку, как мне казалось, была поразительно наивной и опасной, — отметил Болтон. — Угроза со стороны Северной Кореи на данный момент без всяких сомнений возросла. По той причине, что пока шли все эти фотосессии, Северная Корея, разумеется, продолжала развивать свою ядерную и ракетную программы».

Кроме того, по мнению экс-советника по нацбезопасности, Ким успешно манипулировал Трампом. Болтон, в частности, очень подробно излагает свои разногласия с Трампом по поводу Северной Кореи, особенно в контексте сингапурского саммита, который, как надеялся политик, «рухнет» ещё до начала. При этом эту встречу он сравнил с политикой умиротворения Западом нацистской Германии.

Тем не менее, по версии Болтона, несмотря на возражения своих советников, «Трамп отчаянно стремился провести эту встречу любой ценой». По словам политика, когда Трамп сказал Киму, что приложит все усилия, чтобы сенат одобрил ядерную сделку в любом её виде, госсекретарь Майк Помпео передал Болтону записку со словами «ну ни трепло». При этом Болтон полагает, что Помпео имел в виду вовсе не Кима.

Более того, беспокойство и удивление Болтона вызвал не только диалог Трампа с Кимом, но и его стремление встретиться с президентом России Владимиром Путиным и другими автократами.

«Мне кажется, что с таким лидером, как Путин он общался с таким же восторгом, как с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном. Такое трудно объяснить. Сам президент часто говорил о том, как странно ехать сначала на саммит НАТО с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, а затем к Владимиру Путину в Хельсинки, причём он считал более лёгкой и приятной встречу с Владимиром Путиным», — сообщил Болтон. Более того, по его мнению, Путин считает, что может «играть на Трампе, как на скрипке».

«Я считаю Путина умным, жёстким человеком. Думаю, он понимает, что здесь ему не грозит столкновение с серьёзным противником. Я бы сказал, что Дональд Трамп его не тревожит» — добавил он.

В своей книге Болтон рассказал о том, что он опасался оставить Трампа наедине с Путиным во время саммита в Хельсинки в 2018 году. «Я не знал, что он скажет. Мы вообще не знали, что он скажет. Теперь, как оказывается — и я об этом пишу в своей книге — я вполне уверен, что во время их переговоров наедине не произошло ничего предосудительного… То есть, это лучше, чем получить удар. Но интересам, это, конечно, не послужило», — отметил он.

Последнюю главу своей книги Болтон посвятил украинскому скандалу, который чуть было не закончился импичментом американского лидера. Сам советник присутствовал на ряде ключевых встреч. Однако Болтон выдвинул в книге обвинение, о котором не упоминал ни один свидетель по данному делу: он заявил о том, что Трамп напрямую связал отказ от помощи Украине со стороны США с расследованием дела Байденов.

«На следующее утро, 20 августа, я прощупал Трампа на предмет помощи Украине в сфере безопасности, и он сказал, что против того, чтобы отправлять им поставки до тех пор, пока он не получит все материалы российского расследования, имеющие отношение к Клинтон и Байдену», — пишет Болтон.

На вопрос о том, лгал ли президент, когда писал в Twitter, что никогда не говорил своему советнику по нацбезопасности, что заморозка помощи Украине связана с Байденом, Болтон ответил утвердительно. «Да, лгал. И далеко не в первый раз», — подытожил он.