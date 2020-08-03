Deutsche Wirtschafts Nachrichten поставил НАТО диагноз: альянс при смерти

Недавний конфликт Франции и Турции в Средиземном море может стать предвестником краха Североатлантического альянса, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. После того как США отдалились от НАТО, бывшие союзники начали «расползаться по сторонам», что угрожает существованию организации. В прошлом году альянс отпраздновал своё 70-летие, но сейчас возникают серьёзные сомнения, что он застанет своё 75-летие, считает автор статьи.

НАТО находится при смерти, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. После нескольких неспокойных лет, в течение которых глава Белого дома Дональд Трамп всё больше отдалялся от альянса, резко возросла напряжённость в отношениях двух партнёров по организации, а именно Францией и Турцией.

10 июня французский фрегат приблизился в Средиземном море к конвою из трёх турецких военных кораблей и одного гражданского в рамках операции по борьбе с контрабандой оружия в Ливию, напоминает издание. Турецкие же суда повели себя «очень агрессивно» и трижды брали французов на прицел с помощью радара орудийной наводки, заявили в Париже. В Анкаре эти обвинения отвергли.

Выходит, что между союзниками по НАТО чуть было не произошла перестрелка, делает вывод автор статьи. По его мнению, «этот новый кризис в альянсе может стать предвестником его краха». Дело в том, что в отсутствие руководства со стороны США вся структура может расшататься и в конце концов упасть. Американцы уже давно демонстрируют свою незаинтересованность в сохранении альянса. При Трампе же это равнодушие превратилось в «открытую враждебность», и теперь, угрожая выводом войск из Германии, он чётко показывает, что европейская безопасность его больше не волнует.

Без США в роли лидера союзники по НАТО начали «расползаться по сторонам», продолжает издание. Самым ярким примером тому служит Турция. Еще до конфликта с Францией она закупила российские системы ПВО С-400, проигнорировав возражения со стороны США. К тому же Анкара беззастенчиво вмешивается в ливийский конфликт, поставляя Правительству национального согласия оружие и бойцов. Президент Турции Реджеп Эрдоган, похоже, уверен, что благодаря его хорошим отношениям с Трампом, ему можно не опасаться последствий. И видимо, его расчёт оправдался, раз Белый дом не принял против его страны никаких санкций кроме исключения из программы F35.

Но Турция не одна «ушла в самоволку», отмечает автор. Франция выступила против своего партнёра по НАТО на стороне командующего Ливийской национальной армией Халифа Хафтара. И хотя Париж это отрицает, всё же французские власти поддержалм инициативу Египта по сдерживанию Турции в регионе. К тому же у президента страны Эммануэля Макрона очень низкий рейтинг, что подталкивает его к более решительным действиям. При этом ранее он уже констатировал у НАТО «смерть мозга», напоминает издание.

США продолжат отдаляться от НАТО и после ухода с поста президента Дональда Трампа, убеждён автор. Если Европа не начнёт осознавать себя геополитической державой и не возьмёт на себя ответственность за собственную безопасность, то, как сказал Макрон, она «утратит власть над своей судьбой». В прошлом году НАТО отпраздновало своё 70-летие. Но на фоне раскола внутри альянса, возникают серьёзные сомнения, что он застанет своё 75-летие. «Настало время для Европы усилить свой потенциал и оборону», — заключает автор статьи.