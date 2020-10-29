NYT: партнёрство, основанное на пренебрежении угрозой, — Трамп и Болсонару подорвали способность Латинской Америки сдерживать пандемию

Президент США Дональд Трамп и его бразильский коллега Жаир Болсонару известны своим пренебрежением к угрозе, которую представляет коронавирус. Тем не менее ещё до начала пандемии лидеры своими действиями ослабили возможности Латинской Америки реагировать на заболевание, пишет The New York Times. При этом ни тот факт, что на регион приходится треть всех смертей от COVID-19, ни то, что президенты сами перенесли коронавирус, не заставил их пересмотреть свои взгляды.

Коронавирус распространялся по всему миру, представляя смертельную опасность, когда 7 марта президент Бразилии Жаир Болсонару прибыл в частную резиденцию во Флориде, принадлежащую президенту США Дональду Трампу, Мар-а-Лаго для встречи с американским коллегой, пишет The New York Times.

На той же неделе бразильский лидер отменил поездки в Италию, Польшу и Венгрию, и хотя бывший министр здравоохранения Бразилии Луис Энрике Мандетта призвал президента также отказаться от визита во Флориду, Болсонару настаивал на необходимости укрепить свой образ «Трампа из тропиков».

Помощники Болсонару с улыбкой позировали в зелёных футболках с лозунгом «Сделаем Бразилию снова великой», а после возвращения на родину у 22 из них оказались положительные тесты на коронавирус. Тем не менее президента это не встревожило, ведь американский коллега поделился с ним лекарством, антималярийным препаратом гидроксихлорохином.

Мандетта заявил, что Болсонару остался доволен поездкой и «прекрасно провёл время» во Флориде, тем не менее с тех пор его «было очень трудно заставить серьёзно относиться к науке», так как он был уверен в эффективности гидроксихлорохина в борьбе с коронавирусом. При этом министра здравоохранения глава государства отправил в отставку из-за его несогласия с тактикой, избранной Болсонару для сдерживания распространения заболевания в стране.

Как отмечает NYT, визит в США закрепил партнёрство бразильского президента с Трампом, «основанное на общем пренебрежении» угрозой, которую представляет коронавирус. Однако идеологическую кампанию, которая подорвала способность Латинской Америки реагировать на распространение COVID-19, лидеры начали ещё до этого.

Так, за несколько месяцев до начала пандемии Болсонару и Трамп проводили политику по вытеснению 10 тыс. кубинских врачей и медсестёр из бедных районов Бразилии, Эквадора, Боливии и Сальвадора. На множество из освободившихся мест так и не удалось найти новых специалистов.

Основанием для этого стали обвинения в адрес Кубы в ограничении свободы врачей, которых власти страны принудительно отправляли в бедные районы других государств. Ежемесячно Куба взимала с Бразилии по $4,300 за каждого врача, платя медработникам до $900 в месяц по сравнению с $50, которые они могли бы зарабатывать на родине. Разницу, как отмечает издание, Гавана «прикарманивала».

Кроме того, Трамп объявил о выходе США из состава Всемирной организации здравоохранения и чуть не обанкротил Панамериканскую организацию здравоохранения, большая часть бюджета которой поступает из Вашингтона, решив отменить финансирование в разгар пандемии.

Дело в том, что на протяжении долгого времени выплаты Бразилии за кубинскую программу проходили именно через организацию, для того чтобы избежать дебатов в конгрессе относительно Кубы. Ещё до своего прихода к власти Болсонару обвинил организацию в пособничестве «современному рабству» и пообещал избавиться от врачей, которых Гавана отозвала ещё до его инаугурации.

Администрация Трампа сосредоточилась на связях организации с Кубой, несмотря на то что её сотрудничество с кубинскими врачами закончилось примерно годом ранее, когда они покинули Бразилию. Соединённые Штаты перестали выплачивать ежегодные взносы в размере $110 млн, что составляет более половины бюджета агентства. Правительство Болсонару также заморозило выплату взносов в размере $24 млн.

Наконец, 15 июля под давлением конгресса администрация Трампа разморозила $65 млн, чтобы не допустить банкротства организации, а через какое-то время были разморожены и остальные средства.

Более того, воспользовавшись поддержкой Трампа, Болсонару сделал гидроксихлорохин ключевым элементом в борьбе с коронавирусом в Бразилии, несмотря на признание препарата неэффективным и даже опасным при лечении COVID-19. Так, в конце весны, через месяц после телефонного разговора двух лидеров, Соединённые Штаты отправили Бразилии 2 млн доз гидроксихлорохина.

Игнорируя единогласное мнение специалистов, Министерство здравоохранения страны до сих пор предоставляет бесплатный гидроксихлорохин любому заболевшему коронавирусом гражданину. По словам критиков Болсонару, пропаганда препарата в сочетании с отказом от обязательного ношения масок или соблюдения социальной дистанции подорвала здоровье населения.

По данным издания,COVID-19 унёс жизни более 157 тыс. бразильцев. По числу погибших страна уступает только Соединённым Штатам.

NYT подчёркивает, что уязвимой Латинскую Америку сделали слабые системы здравоохранения и перенаселённые города, однако действия Трампа и Болсонару усугубили ситуацию. В настоящее время Латинская Америка, на долю которой приходится треть всех смертей от COVID-19 в мире, страдает от пандемии сильнее, чем любой другой регион.

«Это неслыханно. В своём рвении избавиться от кубинских врачей администрация Трампа наказала все страны полушария, и это, вне всяких сомнений, повлекло за собой большее число случаев заболевания COVID-19 и смертей от него», — заявил бывший глава стратегического планирования Панамериканской организации здравоохранения американский политик Марк Шнайдер.

Особенно ощутимыми действия двух лидеров оказались в небольших, менее могущественных странах. Так, Эквадор поддался американскому давлению и незадолго до пандемии отправил домой почти 400 кубинских медицинских работников. Затем страна также пострадала от приостановки Трампом финансирования организации здравоохранения.

«Здесь не было никого из Панамериканской организации здравоохранения, и мы почувствовали их отсутствие. Мы не получили такой же поддержки, как в предыдущие годы, во время предыдущих эпидемий», — отметил бывший заместитель министра здравоохранения Эквадора, подтвердивший первый в стране случай коронавируса, Вашингтон Алеман.

При этом в администрации Трампа заверяют, что помогают региону иными способами, жертвуя десятки миллионов долларов через такие организации, как Всемирная продовольственная программа, ЮНИСЕФ и Красный Крест. Более того, летом Вашингтон похвалился тем, что направил сотни аппаратов для искусственной вентиляции лёгких системам здравоохранения стран Латинской Америки.

Тем не менее эксперты в области здравоохранения указывают на тот вред, который нанесло решение Вашингтона о приостановке финансирования Панамериканской организации здравоохранения.

Специалисты приписывают организации, с представителями в министерствах здравоохранения каждой из стран региона и почти 120-летним опытом борьбы с эпидемиями, заслуги в искоренении оспы, полиомиелита и кори в Латинской Америке задолго до того, как они были искоренены в Африке и Азии.

«У организации не было ни инструментов, ни денег. В Эквадоре и в Боливии люди умирали в своих домах, а их тела оставались на улицах из-за отсутствия помощи», — приводит издание слова Мандетты.

В отсутствие поддержки экспертов из организации на тот момент плохо информированные чиновники Министерства здравоохранения Эквадора и местные врачи не только не смогли вовремя распознать коронавирус у пациентов, но и усугубили кризис, используя дешёвые и некачественные тесты на антитела, которые показывали ложно-отрицательные результаты.

По словам Алемана, поддержка со стороны консультантов Панамериканской организации здравоохранения «могла бы предотвратить совершение не только этой ошибки, но и многих других».

Более того, несмотря на призывы подготовиться к возможному распространению коронавируса ещё в феврале, местные больницы и морги оказались просто не готовы к ситуации. В одном только городе Гуаякиле из-за нехватки защитных костюмов и даже масок умерли более 130 врачей.

При этом прежде Панамериканская организация здравоохранения не раз закупала необходимые материалы и направляла квалифицированных консультантов для оказания непосредственной технической помощи лабораториям и больницам.

Отъезд кубинских врачей также пагубно сказался на ситуации с распространением коронавируса в Эквадоре. Конечно, местные врачи могли бы справляться не хуже кубинских, однако Министерство здравоохранения не выделило достаточно средств, чтобы найти сотрудников на освободившиеся вакансии.

Свёртывание программы сказалось и на самой Бразилии, где больше других пострадали коренные общины в бассейне реки Амазонка, откуда уехали около 8 тыс. кубинских специалистов. По сравнению с другими бразильцами, по данным Панамериканской организации здравоохранения, вероятность заражения коронавирусом среди коренного населения в 10 раз выше. При этом специалисты из Кубы в этих районах были важнейшим источником медицинских консультаций и лечения.

Тем не менее, как отмечает NYT, ни это, ни даже тот факт, что Болсонару и Трамп сами заразились коронавирусом, не заставило их изменить свои взгляды.