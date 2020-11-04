Euronews: из-за карантинных ограничений Брюссель превращается в «город-призрак»

Из-за ужесточения карантинных ограничений в Бельгии пришлось отменять множество конференций и других массовых мероприятий в помещениях и на улице. Иностранцы перестают приезжать и останавливаться на ночлег, в результате многие гостиницы, рестораны и магазины вынуждены закрываться. Почти вся деловая и официальная деятельность уходит в онлайн, а Брюссель превращается в безлюдный «город-призрак», передаёт Euronews.
Второе место в мире по количеству проводимых в последние годы международных конференций занимал после Сингапура Брюссель. Это крупный транспортный узел и самое сердце Европы.
Но этой осенью он превращается в «город-призрак»: введённые бельгийскими властями карантинные меры привели к отмене съездов, массовых мероприятий на улицах, семинаров, закрытию ресторанов, баров и магазинов.
Родольф Ван Вейенберг из Ассоциации отельеров сообщил, что иностранцы перестают приезжать и останавливаться на ночлег. «Экономические последствия коронавирусного кризиса для отелей Брюсселя катастрофичны, — написал он. — В столице занято всего 10 процентов номеров, многие гостиницы закрылись». Чтобы спасти отели, региональное правительство Брюсселя обещало раздать каждому от 200 тысяч евро до 800 тысяч евро.
Многие сотрудники учреждений Евросоюза продолжают трудиться по удалённой связи, но уже в своих странах. И соответственно, там тратят свои деньги — а те, кто их обслуживал, разоряются.
ЙЕРУН РОППЕ, сотрудник муниципалитета: Эти люди переживают чрезвычайно тяжёлые времена. Трудно даже измерить влияние кризиса на Европейский квартал в долгосрочной перспективе. Вернутся ли в Брюссель все 50 тысяч человек, которые работают здесь в международных организациях? Может быть, нет. Но ясно, что нам придётся адаптировать стратегию преодоления последствий со всеми заинтересованными сторонами — а это европейские институты, власти Брюсселя, культурные учреждения, коммерческие ассоциации. Вот что мы собираемся сделать.
Все эти организации пытаются переводить свою деятельность в режим онлайн. Их клиенты возвращаются к ним посредством их приложений и интернета. Сотрудник PR-компании считает, что очные конференции ушли в прошлое.
СТЮАРД АЛФОРД, сотрудник PR-компании Cecoforma: Не думаю, что события будут такими же, как и раньше. Они перейдут на более «гибридную» модель: мероприятия будут меньшего размаха, с присутствием в комнате только ключевых лиц. С камер будут транслироваться и записываться изображение и звук — что будет способствовать прозрачности, поскольку позволит физическому событию выйти за пределы четырёх стен конференц-зала. Деньги, которые Еврокомиссия тратит на такие события, будут давать больший результат, поскольку будет охвачена более широкая аудитория через этот цифровой и физический гибрид.
После терактов 2016 года Брюссель предпринял большие усилия, чтобы обеспечить безопасность своих обитателей и гостей. Теперь ему предстоит восстанавливать свою репутацию столицы Европы, в которой бурлит политическая жизнь.
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