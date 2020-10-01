France info: «устали ездить туда-сюда» — пандемия дала евродепутатам повод отказаться от заседаний в Страсбурге

Париж обеспокоен судьбой штаб-квартиры Европейского парламента в Страсбурге, где с момента начала пандемии не прошло ни одного заседания депутатов под предлогом отсутствия санитарной безопасности, сообщает France info. Однако пока Франция настаивает на соблюдении договорённостей, многие евродепутаты рады воспользоваться «ковидным алиби», чтобы отдохнуть от надоевших переездов из Страсбурга в Брюссель и обратно, отмечается в репортаже.

«Если Европейский парламент будет собираться исключительно в Брюсселе, всё пропало, поскольку через десять лет всё будет решаться в Брюсселе». Сам президент, находясь в Литве, выразил беспокойство: страсбургская штаб-квартира Европарламента под угрозой. Ни единой сессии со времён начала эпидемии COVID-19. Депутаты собираются в Брюсселе, а Страсбургу объявили санитарный бойкот.

АННА САНДЕР, депутат Европейского парламента: Означает ли это, что если Страсбург не выйдет из «красной зоны» в этом году, то Европарламент весь год не будет заседать в Страсбурге? Это полный абсурд, это абсолютно не оправдано. Необходимо соблюдать соглашения.

Однако многие депутаты ставят под сомнение договор 1992 года, по которому столица Эльзаса назначалась штаб-квартирой Европейского парламента.

МАРК ТАБАРЕЛЛА, депутат Европейского парламента (партия «Прогрессивный альянс социалистов и демократов»): Это бессмысленно. В данный момент приоритетом должно быть, во-первых, здоровье, во-вторых, разумный подход, здравый смысл. Сегодня 80—85 процентов депутатов устали ездить туда-сюда.

На самом деле «ковидное алиби» позволило противникам страсбургской штаб-квартиры вновь поднять старую проблему финансовых и экологических затрат на транспортировку 750 депутатов между Брюсселем и Страсбургом. Эта цифра превышает 110 миллионов евро.

Дата выхода в эфир 30 сентября 2020 года.