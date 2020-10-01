France info: «устали ездить туда-сюда» — пандемия дала евродепутатам повод отказаться от заседаний в Страсбурге
«Если Европейский парламент будет собираться исключительно в Брюсселе, всё пропало, поскольку через десять лет всё будет решаться в Брюсселе». Сам президент, находясь в Литве, выразил беспокойство: страсбургская штаб-квартира Европарламента под угрозой. Ни единой сессии со времён начала эпидемии COVID-19. Депутаты собираются в Брюсселе, а Страсбургу объявили санитарный бойкот.
АННА САНДЕР, депутат Европейского парламента: Означает ли это, что если Страсбург не выйдет из «красной зоны» в этом году, то Европарламент весь год не будет заседать в Страсбурге? Это полный абсурд, это абсолютно не оправдано. Необходимо соблюдать соглашения.
Однако многие депутаты ставят под сомнение договор 1992 года, по которому столица Эльзаса назначалась штаб-квартирой Европейского парламента.
МАРК ТАБАРЕЛЛА, депутат Европейского парламента (партия «Прогрессивный альянс социалистов и демократов»): Это бессмысленно. В данный момент приоритетом должно быть, во-первых, здоровье, во-вторых, разумный подход, здравый смысл. Сегодня 80—85 процентов депутатов устали ездить туда-сюда.
На самом деле «ковидное алиби» позволило противникам страсбургской штаб-квартиры вновь поднять старую проблему финансовых и экологических затрат на транспортировку 750 депутатов между Брюсселем и Страсбургом. Эта цифра превышает 110 миллионов евро.
Дата выхода в эфир 30 сентября 2020 года.