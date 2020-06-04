Euronews: протест переводчиков в Брюсселе — Евросоюз оставил тысячи экспертов без работы

Акцию протеста провели в Брюсселе переводчики учреждений Евросоюза, которые из-за пандемии и отмены очных заседаний остались не у дел. Многие из них приехали из других стран и теперь не могут получать бельгийское пособие по безработице, поскольку официально их трудоустраивал Евросоюз. Между тем Еврокомиссия не ответила на просьбу прокомментировать ситуацию с переводчиками, передаёт Euronews.

Символическую акцию провели в Брюсселе переводчики. Пандемия привела к значительному сокращению в учреждениях Евросоюза числа очных встреч и заседаний, участники которых говорят на разных языках. С марта это ощутили на себе 1200 внештатных переводчиков.



Одна из них, Джолин, после введения карантинных мер осталась в Брюсселе без каких-либо средств к существованию.



ДЖОЛИН, переводчица из Тринидада: Мы брошены на произвол судьбы — и в этом есть ирония, учитывая, как много мы ходим на собрания, разговариваем со всеми на разных языках о солидарности. Теперь мы не можем воспользоваться этой солидарностью. Это иронично, грустно и страшно.



Поскольку этих переводчиков трудоустроил Евросоюз, они не могут получать пособие по безработице, предусмотренное национальными программами Бельгии. Мария работает в европейских институтах с 2018 года.



МАРИЯ, переводчица: На следующие три месяца я не вижу для себя никакого дохода. Мы все страдаем от стресса. Мы не знаем, что с нами произойдёт в будущем.



После переговоров с внештатниками отделы кадров учреждений Евросоюза предложили платить некоторым из них по €1400 до конца года. Представитель ассоциации переводчиков Фред сообщил, что им делали такое предложения на индивидуальной основе, никаких коллективных договоров заключено не было.



ФРЕД, представитель ассоциации переводчиков: Помочь нам никак нельзя, потому что этого не позволяют нормальные правила. Достигнута только устная договорённость. Но мы считаем, что даже существующая правовая база позволяет гибко находить какое-то временное решение.



Еврокомиссия не ответила на просьбу Euronews прокомментировать ситуацию с переводчиками.



Дата выхода в эфир 03 июня 2020 года.