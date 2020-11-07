Bild: американские учёные научили компьютер распознавать больных коронавирусом по кашлю

Американские исследователи из Массачусетского технологического института смогли создать искусственный интеллект, способный распознавать наличие у пациента коронавируса по звуку его кашля, сообщает Bild. Дело в том, что инфекция вызывает в лёгких определённые изменения, а те в свою очередь отражаются на звучании, но распознать отличия может только машина, рассказывает немецкое издание.

Исследователи Массачусетского технологического института в США натренировали искусственный интеллект на распознавание больных коронавирусом по кашлю. Самое удивительное заключается в том, что, по данным учёных, это можно сделать с 99%-ной точностью. Послушайте сами (звучит кашель). Это звук кашля здорового человека. А вот так звучит кашель больного коронавирусом без симптомов (звучит кашель).

Человеку тяжело услышать различия, но компьютер в Массачусетском технологическом институте с этим, по-видимому, справляется. Теперь вы наверняка хотите услышать, как звучит кашель больного коронавирусом с симптомами. Исследователи записали и его (звучит кашель).

Исследователи считают, что даже неизвестные инфекции приводят к изменениям в лёгких пациента, которые влияют на звук кашля, а искусственный интеллект может их распознать. Учёные теперь пытаются поместить свой искусственный интеллект в приложение, с помощью которого систему можно будет повсюду с лёгкостью использовать. Но пока неизвестно, как долго продлится разработка, которая ведётся совместно с японским фармацевтическим концерном.

Дата выхода в эфир 05 ноября 2020 года.