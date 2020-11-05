Times: Британия повысила уровень террористической угрозы после атак исламистов в Европе

Власти Соединённого Королевства повысили уровень террористической угрозы до серьёзного, призвав граждан сохранять бдительность, но не паниковать. Это решение было принято после череды нападений, устроенных мусульманскими экстремистами во Франции и Австрии, пишет The Times.

После преступлений исламистов во Франции и Австрии британские службы безопасности повысили уровень террористической угрозы до серьёзного. Это означает высокую вероятность того, что в стране может произойти теракт, пишет The Times.

Глава национального ведомства по борьбе с терроризмом пообещал, что в ближайшие дни на британских улицах появится больше стражей правопорядка. Мера вводится на фоне вступления в силу в Англии новых ограничений, призванных сдержать вторую волну COVID-19.

Существуют опасения, что нападения в Вене и Ницце были намеренно устроены накануне введения общенационального карантина. Весьма вероятно, этот факт повлиял на решение властей Соединённого Королевства, хотя сами они пока не подтвердили данную версию.

По словам правительственного источника The Times, повышение уровня не стало ответом на конкретную угрозу. Но недавние теракты в европейских городах вызвали опасения, что у экстремистов могут появиться подражатели в Британии.

Глава МВД Британии Прити Пател призвала сограждан проявлять бдительность, но не паниковать. «Это мера предосторожности после ужасных происшествий, которые мы видели», — подчеркнула она.

Уровень угрозы определяется «Объединенным центром анализа террористической активности» (JTAC). Ведомство формально относится к MI5, но действует независимо от британской службы контрразведки и министров, поясняет издание.

В прошлом месяце в пригороде Парижа был обезглавлен 47-летний школьный учитель Самюэль

Пати, который показывал классу карикатуры на пророка Мухаммеда. Через две недели после его убийства произошло нападение на базилику Нотр-Дам в Ницце.

Международная напряжённость возросла после того, как президент Макрон откровенно прокомментировал нападения на французской территории. Его слова вызвали протесты в некоторых мусульманских странах.

Накануне нападение с применением огнестрельного оружия произошло в Вене, в результате чего погибли пятеро человек. Одним из стрелков, убитый полицией, оказался 20-летний Куйтим Фейзула, который ранее был заключён в тюрьму за попытку вступить в ряд ИГ* в Сирии, напоминает издание.

В последний раз уровень угрозы в Соединённом Королевстве повышался до серьёзного в 2014-ом. Он снизился до «существенного» только в ноябре прошлого года.

В прошлом месяце Кен Маккаллум, новый генеральный директор МИ5, заявил, что агенты сорвали 27 «заговоров террористических атак в Великобритании на поздней стадии». По его словам, их участники в значительной степени были последователями исламистского экстремизма, обращает внимание The Times.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.