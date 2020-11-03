HDN: Турция выразила солидарность с Австрией и рассказала о героизме турок во время теракта

Власти Турции выступили с осуждением теракта в Вене 2 ноября, передаёт Hürriyet Daily News. Как отмечается в заявлении МИД страны, Турция солидарна с Австрией, как страна которая десятилетиями борется со всеми видами терроризма. При этом, министр иностранных дел подчеркнул, что граждане Турции вели себя во время теракта как герои.

Власти Турции выразили солидарность с Австрией после теракта Вене 2 ноября, в результате которого по меньшей мере три человека погибли и 15 получили ранения, передаёт Hürriyet Daily News.

«Терроризм — это общий враг всего человечества. Чтобы справиться с этим бедствием, необходимо искреннее международное сотрудничество», — написал в Twitter министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу . «Вчера вечером в Вене было два героя. Реджеп Тайип (Гюльтекин) и Микаил (Озер) сделали то, что должен был сделать настоящий турок и мусульманин!», — добавил Чавушоглу. Как пояснил глава МИД Турции, Гюльтекин и его друг Озер находились в центре Вены, когда услышали выстрелы. Гюльтекин рассказал, что они видели, как боевик стрелял в мирного прохожего. «Гюльтекин помог раненой женщине, но и сам получил ранение», — сообщил министр.

«Мы решительно осуждаем это нападение, выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым», — говорится в официальном заявлении турецкого МИД.«Как страна, которая десятилетиями борется со всеми видами терроризма, Турция солидарна с австрийским народом», — отмечается в сообщении дипломатического ведомства

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин также осудил нападение и выразил солидарность с Австрией. «Мы решительно осуждаем террористический акт в Вене. Мы выражаем соболезнования тем, кто погиб в этом трусливом нападении, и желаем скорейшего выздоровления раненым. Мы солидарны с Австрией. Мы будем продолжать бороться со всеми формами терроризма», — написал Калин в Twitter.

Руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун также выступил с осуждением теракта. «Турция поддерживает Австрию и выступает против терроризма. Мы разделяем вашу боль», — написал он в Twitter.

Как сообщает издание, среди раненых во время стрельбы в Вене был гражданин Турции. Реджеп Тайип Гюльтекин был со своим другом Микаилом Озером в центре Вены, когда они услышали выстрелы. По словам Гюльтекина, они направились в сторону беспорядков и увидели, как боевик стреляет в мирного прохожего. Гюльтекин помог раненой женщине. «После того, как я отнес женщину в ближайший ресторан, террорист направил на меня пистолет», — вспоминает он. По его словам, хотя он упал на землю в страхе быть застреленным, террорист всё же ранил его. После этого, как рассказывает Гюльтекин, он помог отнести раненного полицейского к машине скорой помощи, увёл в безопасное место оказавшуюся на месте происшествия пожилую женщину и только потом обратился за помощью к врачам.