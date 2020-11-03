Vienna Online: в центре Вены произошёл теракт

02:23
Джонсон выразил соболезнования в связи с терактом в Вене
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования народу Австрии в связи с трагическими событиями в Вене.
02:03
Кабмин выделит 732,3 млн рублей пяти регионам на новые места в школах
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжении о выделении пяти регионам на новые места в школах 732,3 млн рублей, сообщила пресс-служба кабинета министров.
02:02
В Вене проводится масштабная полицейская операция
В Вене после совершённых нападений организована масштабная полицейская операция.
01:46
Захарова выразила соболезнования в связи с терактом в Вене
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования в связи с террористическим актом в Вене. Соответствующий пост она опубликовала в Facebook.
01:45
Премьер Испании выразил солидарность Австрии из-за нападений в Вене
Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил поддержку австрийцам в связи с нападениями в Вене.
01:41
Глава МВД Австрии заявил, что участники атак в Вене хорошо вооружены
Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что совершившие нападение в Вене хорошо вооружены и опасны.
01:38
Курц назвал стрельбу в Вене терактом
Стрельба в Вене — это ужасное террористическое нападение, полиция будет действовать решительно. Об этом заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.
01:35
Глава Евросовета осудил нападения в Вене
Глава Европейского совета Шарль Мишель осудил нападения в Вене и выразил поддержку Австрии.
01:33
Трамп заявил об отсутствии в США свободы прессы
В США нет свободы прессы, вместо неё в стране существует замалчивание событий. Об этом в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Северная Каролина заявил американский лидер Дональд Трамп.
01:31
В МВД Австрии заявили, что террористическая атака в Вене продолжается
Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что террористическая атака в Вене продолжается.
01:21
Синоптики прогнозируют похолодание в Москве на следующей неделе
Согласно предварительным расчётам метеорологов, заметное похолодание может прийти в столицу на следующей неделе. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
01:19
Мэр Вены назвал шокирующими фотографии с мест нападений
Мэр Вены Михаэль Людвиг прокомментировал совершённые в городе атаки.
01:14
СМИ сообщили о задержании четырёх человек после стрельбы в Вене
После стрельбы в Вене задержаны четыре человека. Как пишет РИА Новости, австрийский телеканал OE24 в прямом эфире показал кадры их задержания.
01:13
Хачанов проиграл на старте теннисного «Мастерса» в Париже
Россиянин Карен Хачанов уступил испанцу Алехандро Давидовичу Фокине в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Париже.
01:09
Число жертв землетрясения в Турции достигло 95
Число погибших в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции увеличилось до 95. Об этом сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям страны.
01:07
В спецоперации в Вене задействованы австрийские военные
После нападения в Вене к спецоперации в городе привлечены вооружённые силы страны.
01:00
«Лестер» разгромил «Лидс» и поднялся на второе место в АПЛ
«Лестер» на выезде одержал крупную победу над «Лидсом» в матче седьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
00:59
В Белоруссии сообщили об отсутствии задолженности за газ перед Россией
Белоруссия не имеет задолженности за потреблённый природный газ перед Россией. Об этом заявил белорусский премьер Роман Головченко.
00:59
Макрон прокомментировал нападение в Вене
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал нападение в Вене.
00:51
Один из совершивших нападение в Вене убит
Полиция сообщила, что один из совершивших нападение в Вене убит.
00:50
Валуев высказался о возможном проведении всех матчей Евро-2020 в России
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на новость о возможном проведении всех матчей чемпионата Европы по футболу — 2020 в России.
00:44
После стрельбы в Вене в больницах находятся 15 человек
В результате стрельбы, устроенной в Вене неизвестными, в больницы попали 15 человек. Об этом пишет газета Kurier со ссылкой на официальные данные.
00:43
Полиция призвала не публиковать в соцсетях фото с места нападения в Вене
В полиции призвали людей не публиковать в социальных сетях фотографии с места нападения в центре Вены. Об этом сообщается в официальном аккаунте ведомства в Twitter.
00:41
Полиция сообщила, что стрельба в Вене велась в шести разных местах
Австрийская полиция сообщила, что стрельба в Вене велась в шести разных местах.
00:36
СМИ: Руководство «Химок» проведёт беседу с Мирзовым, выложившим пост про Макрона
Руководство подмосковных «Химок» намерено провести беседу с полузащитником команды Резиуаном Мирзовым по поводу его поста в социальных сетях с изображением президента Франции Эммануэля Макрона.
00:36
Курц прибыл в оперштаб после теракта в Вене
Австрийский канцлер Себастьян Курц прибыл в оперативный штаб, созданный после теракта в Вене, там же находится глава МВД Карл Нехаммер.
00:30
Белоруссия планирует купить в России 100 тысяч доз вакцины от COVID-19
На начальном этапе Белоруссия намерена закупить в России 100 тыс. доз вакцины от коронавируса. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил премьер республики Роман Головченко.
00:28
Очевидцы рассказали о нападении в Вене
Очевидцы рассказали о нападении в центре Вены. По словам одного из жителей, квартира которого находится недалеко от церкви Святого Руперта и площади Хоермаркт, где и произошла атака, преступники стреляли в людей в саду паба наугад.
00:26
Заболотный заявил, что мечтал о вызове в сборную России
Нападающий «Сочи» Антон Заболотный высказался о своём вызове в сборную России по футболу.
00:23
Зеленский не исключил роспуска Рады в случае «политического коллапса»
Президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV не исключил роспуска Верховной рады в случае наступления в стране «политического коллапса».
00:16
Источник: при нападении в Вене погиб полицейский
Полицейский погиб при атаке в районе Шведенплац в Вене, сообщает издание Kronen Zeitung со ссылкой на источник.
00:13
УЕФА расследует слова главы пресс-службы «Карабаха» об армянах
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование по поводу слов главы пресс-службы азербайджанского «Карабаха» Нурлана Ибрагимова за призывы к насилию в отношении армян.
00:08
СМИ сообщают о захвате заложников в ресторане в Вене
В Вене после стрельбы у синагоги, предположительно, произошёл захват заложников в одном из ресторанов, сообщает Kronen Zeitung, официального подтверждения этим данным пока не поступало.
00:06
Во Франции за сутки выявили более 52 тысяч заболевших COVID-19
Во Франции за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 52 518 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 увеличилось до 1 466 433.
00:04
Нападение в Вене совершено несколькими людьми
Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что нападение в Вене было совершено несколькими людьми.
00:00
Уткин высказался о лидерстве ЦСКА в РПЛ
Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал лидерство московского ЦСКА в Российской премьер-лиге (РПЛ).
23:55
Информатор WADA Степанова заявила, что боится возвращаться в Россию
Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывшая российская легкоатлетка Юлия Степанова объяснила, почему боится возвращаться на родину.
23:53
Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом
Стрельба, произошедшая в понедельник, 2 ноября, в Вене, является террористическим актом. Об этом, как передаёт газета Kurier, заявил глава Министерства внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.
23:52
Полиция задержала одного из нападавших в Вене
Полиция задержала одного из подозреваемых в нападении в Вене, об этом сообщили APA в МВД Австрии.
23:40
Посольство выясняет информацию о россиянах среди пострадавших в Вене
Посольство России выясняет информацию о возможном наличии россиян среди пострадавших в результате стрельбы в Вене.
23:39
Заболевший коронавирусом Инфантино сообщил об улучшении своего состояния
Президент Международной футбольной федерации (ФИФА) Джанни Инфантино, который заболел коронавирусом, рассказал об улучшении своего состояния.
23:37
В Британии за сутки выявили почти 19 тысяч случаев коронавируса
В Великобритании число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за сутки на 18 950 и достигло 1 053 864.
23:32
СМИ сообщили о возможных семи погибших при нападении в Вене
В результате нападения в Вене могли погибнуть до семи человек, сообщает Kurier. По данным издания, также в городе был слышен взрыв.
23:30
Из аккаунта Тутберидзе в Instagram пропали все публикации
Из Instagram-аккаунта тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе пропали все публикации.
23:26
В Госдепе напомнили о возможности санкций против Турции
Возможность применения санкций США в отношении Турции из-за покупки российских С-400 остаётся, напомнили в американском Госдепартаменте.
23:20
Тренер «Атлетико» Симеоне назвал «Локомотив» хорошей командой
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о предстоящем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с московским «Локомотивом».
23:12
Полиция Вены призвала жителей избегать общественных мест
Полиция Вены сообщила, что в городе произошло несколько перестрелок, есть раненые.
23:08
В Москве за сутки скончались 63 человека с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 63 пациента с подтверждённой коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.
23:04
ФХР поддерживает позицию IIHF по поводу проведения чемпионата мира в Минске
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что организация поддерживает решение о проведении чемпионата мира 2021 года в Минске.
23:01
Полиция проводит операцию на месте стрельбы в Вене
Австрийская полиция проводит операцию после стрельбы в Вене, в результате которой, как сообщили СМИ, один человек получил ранение.