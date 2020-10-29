Жестокое нападение в Ницце напомнило Le Monde недавнее убийство учителя под Парижем

В католической церкви в центре Ниццы произошло жестокое нападение на прихожан, в результате которого три человека погибли, пишет Le Monde. При этом менее двух недель назад под Парижем был убит учитель Самюэль Пати, и автор статьи видит сходство между этими двумя событиями.

В Ницце в соборе Успения Богородицы произошло жестокое нападение. Как пишет Le Monde со ссылкой на собственные источники, погибло три человека. Первой женщине перерезали горло внутри здания. Второй мужчина был смертельно ранен ножом. По словам мэра Ниццы Кристиана Эстрози, это был охранник церкви. Третья женщина попыталась спрятаться в кафе напротив, но тоже была убита.



Нападавшего ранили службы правопорядка при задержании, он доставлен в больницу. Как сообщают очевидцы, он несколько раз выкрикнул «Аллах акбар». Полиция обследовала здание на наличие взрывчатки. Национальная антитеррористическая прокуратура объявила о том, что открыто дело по обвинениям в убийстве, связанном с террористической деятельностью, а также в пособничестве терроризму.



Министр внутренних дел Франции объявил о проведении кризисного собрания. В момент атаки премьер-министр Франции Жан Касто выступал перед нижней палатой парламента по вопросу о новых санитарных мерах в борьбе с пандемией. Он призвал народных представителей к единству и сплочённости, депутаты ненадолго прервали заседание и провели минуту молчания.



В Ниццу направился президент Франции Эммануэль Макрон в сопровождении ряда чиновников. Там они встретятся и с мэром Ниццы. Тот прокомментировал события на своей странице в Twitter: «Прошло 13 дней с момента нападения на Самюэля Пати, наша страна не может больше довольствоваться мирными законами, чтобы побороть исламо-фашизм». Дело в том, что после убийства учителя Пати под Парижем во Франции идут споры о том, какие новые законы нужны для эффективной борьбы с терроризмом.



Многие политики и видные деятели Франции отреагировали на теракт. Жан-Люк Меланшон выразил солидарность с католиками Франции, а Марин Ле Пен призвала «обезвредить исламистскую идеологию». Объединение священников пообещало, что в память о жертвах нападения по всей Франции прозвучит колокольный звон.



Как отмечает автор статьи, нынешнее нападение весьма похоже на убийство преподавателя Самюэля Пати, которому отрубили голову 16 октября. Также оно напоминает теракт, который произошёл в Ницце 14 июля 2016 года: 86 человек погибли и 458 были ранены в результате наезда грузовика на толпу. А через несколько дней после этого в одной из французских церквей был зарезан священник прямо во время службы, пишет Le Monde.



