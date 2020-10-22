El Periódico: Макрон попросил Путина о помощи в борьбе с терроризмом

Французский лидер Эммануэль Макрон призвал президента России Владимира Путина к укреплению сотрудничества двух стран в области борьбы с терроризмом и нелегальной иммиграцией, сообщает El Periódico. Как отмечает издание, Макрон побеседовал с российским коллегой после исламистского теракта в коммуне Конфлан-Сент-Онорин.

Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с предложением расширить сотрудничество в борьбе с терроризмом и нелегальной иммиграцией через несколько дней после нападения во Франции беженца чеченского происхождения, пишет El Periódico.

Как сообщили в резиденции главы государства Елисейском дворце, в рамках беседы с Путиным Макрон выразил надежду на «укрепление франко-российского сотрудничества в области борьбы с терроризмом и нелегальной иммиграцией».

El Periódico напоминает, что обращение французского лидера «приобретает особое значение», после того как стало известно, что убийство учителя Самюэля Пати в пятницу в пригороде Парижа Конфлан-Сент- Онорин совершил приехавший во Францию со своей семьей в возрасте шести лет чеченец Абдуллах Анзоров, которому был предоставлен статус беженца.

При этом в российском посольстве в Париже отметили, что преступление не имеет никакого отношения к России, так как Анзоров покинул страну в 2008 году.