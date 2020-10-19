Ouest-France: глава французского МВД распорядился выдворить из страны более 200 радикальных исламистов

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен собрал префектов на совещание, потребовал от них выдворить из страны 231 иностранца, находящегося под наблюдением спецслужб из-за их радикальных взглядов или связей с террористами, сообщает Ouest-France. Как передаёт издание, с этой целью глава МВД уже запросил помощи у властей Марокко, а в ближайшее время намерен обратиться к Алжиру и Тунису.
Собрав префектов на совещание в воскресенье 18 октября, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен потребовал от них выдворить «в ближайшие часы» 231 иностранца, чьё имя числится в картотеке донесений о радикализации и террористической деятельности, сообщает Ouest-France. Как поясняет издание, эта мера стала ответом на убийство учителя Самюэля Пати, обезглавленного после чтения курса о свободе слова молодым человеком чеченского происхождения, который был неизвестен спецслужбам.
По данным французских СМИ, 180 из 231 лица, подлежащего выдворению, в данный момент находятся в тюрьме. Остальные должны быть арестованы в ближайшие часы. По словам газеты, именно с этой целью глава МВД на прошлой неделе посетил Марокко. Он потребовал у марокканского правительства возвратить на родину девять своих радикально настроенных граждан, нелегально находящихся во Франции.
В скором времени Дарманен должен посетить Алжир и Тунис с той же целью. Как сообщается, в каждой из поездок министра будет сопровождать глава Генеральной дирекции внутренней безопасности, а при себе у главы ведомства будет список исламистов, которых Франция хочет выдворить.
Кроме того, по сообщениям, Дарманен также принял решение «закрутить гайки» в вопросе предоставления убежища — этот сюжет был на повестке дня заседания Совета обороны в воскресенье.
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