Обозреватель Figaro: Макрон не поборет исламизм, пока не свяжет его с миграцией

В своей борьбе с исламизмом президент Франции Эммануэль Макрон не идёт дальше слов, считает обозреватель Le Figaro Эрик Земмур. По убеждению автора, виной тому не только желание Макрона угодить «правым» и «левым» в преддверии выборов, но и отказ французских властей проводить связь между исламизмом и массовой иммиграцией. Пока лидер страны не признает проблемой огромное количество мусульман на французской земле, его усилия по борьбе с радикальным исламом будут тщетными, уверен журналист.

Всего через несколько дней после воинственной речи Эммануэля Макрона об исламистском сепаратизме стало известно, что слово «сепаратизм» не будет фигурировать в названии законопроекта, призванного бороться с этим явлением, а исламизм является не единственной формой сепаратизма, пишет на страницах Le Figaro французский журналист Эрик Земмур.

Таким образом, президента, который добивается своего переизбрания правыми, щадя при этом своих бывших левых сторонников, можно обвинить в «тактическом цинизме» или патологической двойственности, выраженной в желании бороться с исламистскими перегибами, не «клеймя» всю мусульманскую общину, отмечает автор.

При этом многие наблюдатели упрекнули президента в том, что в его выступлении не упоминался миграционный вопрос. «В конце концов, если мы рассуждаем о «радикальном исламизме», то это именно потому, что Франция в течение 50 лет подвергалась огромной иммиграции из арабо-мусульманских стран», — обращает внимание журналист.

Однако именно это утверждение пытаются оспорить президент, министр юстиции и даже министр внутренних дел, убеждённые, что каждый человек способен освободиться от своих корней, культуры, религии и что роль Французской Республики заключается в том, чтобы помочь ему в этом, подчёркивает Земмур. Они также уверены в том, что все иммигранты-мусульмане желают этого из любви к республике и нужно всего лишь предоставить им доказательства ответной любви.

Для Макрона, как и для министра юстиции Дарманена, не важно, что человек — мусульманин, если он республиканец, уверен обозреватель. Не важно, что кто-то закрывает лицо на улице, не даёт своим детям французских имён, при условии что он верен республике и хорош как потребитель. Тем не менее, по убеждению автора, власти ошибаются: исламизм — это не отклонение от ислама, а его претворение в жизнь. Нет никакого «фундаменталистского кризиса ислама», как говорит Макрон, поскольку ислам фундаменталистский по своей природе.

Наконец, количество иммигрантов превращает отдельных людей и в народ, и в «иностранную нацию на французской земле», настаивает Земмур. «Вот почему слова и меры Эммануэля Макрона будут проглочены следующими волнами иммиграции, как песок покрывается гладью моря», — заключает журналист.