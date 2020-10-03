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France 2: план Макрона по борьбе с радикальным исламизмом не убедил французов

Материал представлен в переводе ИноТВ
Для противостояния радикальному исламизму Эммануэль Макрон сделал ставку на республиканское воспитание молодых французов и религиозную нейтральность госучреждений, однако некоторые французы считают, что во Франции существуют гораздо более серьёзные проблемы, передаёт France 2. В политических кругах план президента подвергли критике: правые считают его недостаточно жёстким, а «Непокорённая Франция» видит большую угрозу для страны в политике текущего руководства.

Знаковая речь за два года до президентских выборов: сегодня утром (2 октября. — ИноТВ) в Ле Мюро после промедления в несколько месяцев Эммануэль Макрон подробно рассказал о своём плане по борьбе с сепаратизмом с объявленным противником.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Необходимо признать, что (во Франции. — ИноТВ) существует радикальный исламизм, который заставляет игнорировать республиканские законы.
 
Для главы государства в приоритете стоит образование, чтобы в частности избежать религиозной пропаганды c раннего возраста.
 
ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: С 2021 учебного года школьное образование станет обязательным для всех, начиная с трёхлетнего возраста. Домашнее обучение станет строго ограничено, прежде всего по медицинскими показаниями.
 
Другие шаги его политики — борьба с тем, что он называет «перегибами» в некоторых госучреждениях.
 
ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Обязательство соблюдать (религиозную. — ИноТВ) нейтральность станет применяться к государственным служащим, но прежде всего оно распространится на сотрудников государственных предприятий.
 
Другие анонсированные меры: контроль за частными школами, контроль за иностранным финансированием религиозных объектов, а также подписание ассоциациями «Контракта о соблюдении ценностей Республики».
 
Мнения жителей Ле Миро разделились.
 
ЖИТЕЛЬ-1: Макрон, он молодец, но нужно решить другие проблемы: сокращаются рабочие места, закрываются заводы Renault, непостоянная занятость, не говоря уже о ситуации с жильём.
 
ЖИТЕЛЬ-2: Не будем притворяться: радикальный исламизм — это феномен, который хорошо заметен и который приводит к множеству проблем во Франции.
 
В политических кругах правые считают этот план слабым.
 
ЭРИК ЧИОТТИ, депутат Республиканцев от департамента Приморские Альпы: Я не думаю, что это по своему характеру требование светскости воздвигло прочную и непроницаемую республиканскую дамбу против исламизма, который нам угрожает.
 
Для «Непокорённой Франции» это отвлекающий манёвр.
 
ДАНИЭЛЬ ОБОНО, депутат «Непокорённой Франции» от Парижа: На самом деле намного легче критиковать и дразнить ислам, исламизм, политический ислам и не знаю, какое ещё объединение, чтобы скрыть правду: то, что ставит Республику под угрозу  это жёсткая экономическая политика нынешнего правительства.
 
По мнению этого представителя интеллигенции, который продвигает строгую светскость, может оказаться, что эти меры сложно реализовать.
 
ЖИЛЬ КЛАВРЁЙ, Бывший межведомственный делегат по вопросам борьбы с расизмом и антисемитизмом: Сейчас решающее значение, разумеется, будет играть получение согласия и участия всех государственных служб, включая образование и высшее образование (об этом уже многое говорилось), депутатов это очень важно, а также ассоциаций.
 
Законопроект будет представлен совету министров 9 декабря, когда отмечается 115 лет со дня принятия закона от 1905 года (о разделении церквей и государства. — ИноТВ).
 
Дата выхода в эфир 02 октября 2020 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
France 2 Франция Европа
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