France 2: план Макрона по борьбе с радикальным исламизмом не убедил французов

Для противостояния радикальному исламизму Эммануэль Макрон сделал ставку на республиканское воспитание молодых французов и религиозную нейтральность госучреждений, однако некоторые французы считают, что во Франции существуют гораздо более серьёзные проблемы, передаёт France 2. В политических кругах план президента подвергли критике: правые считают его недостаточно жёстким, а «Непокорённая Франция» видит большую угрозу для страны в политике текущего руководства.

Знаковая речь за два года до президентских выборов: сегодня утром (2 октября. — ИноТВ) в Ле Мюро после промедления в несколько месяцев Эммануэль Макрон подробно рассказал о своём плане по борьбе с сепаратизмом с объявленным противником.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Необходимо признать, что (во Франции. — ИноТВ) существует радикальный исламизм, который заставляет игнорировать республиканские законы.

Для главы государства в приоритете стоит образование, чтобы в частности избежать религиозной пропаганды c раннего возраста.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: С 2021 учебного года школьное образование станет обязательным для всех, начиная с трёхлетнего возраста. Домашнее обучение станет строго ограничено, прежде всего по медицинскими показаниями.

Другие шаги его политики — борьба с тем, что он называет «перегибами» в некоторых госучреждениях.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН: Обязательство соблюдать (религиозную. — ИноТВ) нейтральность станет применяться к государственным служащим, но прежде всего оно распространится на сотрудников государственных предприятий.

Другие анонсированные меры: контроль за частными школами, контроль за иностранным финансированием религиозных объектов, а также подписание ассоциациями «Контракта о соблюдении ценностей Республики».

Мнения жителей Ле Миро разделились.

ЖИТЕЛЬ-1: Макрон, он молодец, но нужно решить другие проблемы: сокращаются рабочие места, закрываются заводы Renault, непостоянная занятость, не говоря уже о ситуации с жильём.

ЖИТЕЛЬ-2: Не будем притворяться: радикальный исламизм — это феномен, который хорошо заметен и который приводит к множеству проблем во Франции.

В политических кругах правые считают этот план слабым.

ЭРИК ЧИОТТИ, депутат Республиканцев от департамента Приморские Альпы: Я не думаю, что это по своему характеру требование светскости воздвигло прочную и непроницаемую республиканскую дамбу против исламизма, который нам угрожает.

Для «Непокорённой Франции» это отвлекающий манёвр.

ДАНИЭЛЬ ОБОНО, депутат «Непокорённой Франции» от Парижа: На самом деле намного легче критиковать и дразнить ислам, исламизм, политический ислам и не знаю, какое ещё объединение, чтобы скрыть правду: то, что ставит Республику под угрозу — это жёсткая экономическая политика нынешнего правительства.

По мнению этого представителя интеллигенции, который продвигает строгую светскость, может оказаться, что эти меры сложно реализовать.

ЖИЛЬ КЛАВРЁЙ, Бывший межведомственный делегат по вопросам борьбы с расизмом и антисемитизмом: Сейчас решающее значение, разумеется, будет играть получение согласия и участия всех государственных служб, включая образование и высшее образование (об этом уже многое говорилось), депутатов — это очень важно, — а также ассоциаций.

Законопроект будет представлен совету министров 9 декабря, когда отмечается 115 лет со дня принятия закона от 1905 года (о разделении церквей и государства. — ИноТВ).