Le Figaro: «пришло время действовать» — французский генерал призвал власть к решительному ответу на очередной теракт

Обезглавливание школьного учителя в пригороде Парижа стало очередной атакой на существование французской нации, пишет на страницах Le Figaro экс-глава Генерального штаба французских вооружённых сил Пьер де Вилье. По его убеждению, правительству пора решительно бороться с насилием действиями, а не словами: выдворять из страны радикальных имамов, закрывать незаконные мечети и восстановить контроль над границами.

Обезглавливание школьного учителя в Конфлан-Сент-Онорин — еще один этап в разрушении Франции, убеждён французский генерал, экс-глава Генерального штаба французских вооружённых сил Пьер де Вилье. Как замечает военный на страницах Le Figaro, тот факт, что учитель может быть столь хладнокровно казнён во имя ислама при выходе из своей школы на территории Франции, делает это преступление не просто убийством, а «атакой на само существование нашей нации, нашей цивилизации».

Выражая поддержку семье погибшего и всем учителям Франции, де Вилье призывает не уступать подобному «варварскому запугиванию». «Страх — плохой советчик», — подчёркивает генерал. По его убеждению, «пришёл час сопоставить слова с поступками».

«Сколько законов, указов, деклараций было произнесено с 7 января 2015 года, когда была расстреляна редакция Charlie Hebdo», — вспоминает бывший военачальник. Однако, на его взгляд, «только сила заставляет насилие отступить». Сегодня срочно необходимы действия, а не заявления, настаивает автор статьи.

Во-первых, настало время закрыть все неофициальные и радикальные исламистские мечети, существующие в городах, где между радикальными исламистами и главарями преступных группировок действует негласное соглашение, считает генерал. Кроме того, следует незамедлительно вернуть на родину радикальных имамов, которые используют в своих проповедях неприемлемые и провокационные высказывания, ненавидят Францию и ведут пропаганду среди части своих последователей. По мнению де Вилье, начатое движение к их выдворению из страны идёт слишком нерешительно и фрагментарно.

Пришло время также помочь мусульманской общине Франции в обучении имамов, как делается в некоторых других странах, к примеру в Мавритании, которой удалось таким образом сдержать террористическую активность. При этом ислам во Франции должен взять на себя ответственность за «бич терроризма» во имя этой религии, а задача правительства — своевременно напомнить ему об этом, считает автор статьи.

Помимо прочего, пора привести внешнюю политику в соответствие с этой глобальной угрозой, которая поддерживается, финансируется и организуется некоторыми государствами, доброжелательно относящимися к террористическим движениям, отмечает де Вилье. К тому же, пришло время понять, что главная обязанность правительства — защищать своих сограждан, а значит, предоставлять тем, кто отвечает за это, средства для выполнения своей миссии. Генерал говорит, в частности, о спецслужбах и силах безопасности, а также о тех, кто близко или отдалённо связан с воспитанием молодежи.

Наконец, экс-военачальник призывает Францию «овладеть собственной судьбой», ограничив массовую миграцию и перестав принимать на своей территории «всех страдальцев мира», становящихся добычей радикальных исламистов. «Мы должны пересмотреть использование наших границ», — уверен автор статьи.

Как напоминает де Вилье, в последние десять лет своей службы в армии он участвовал в борьбе с исламистским терроризмом. Вклад в эту борьбу вносят французские солдаты, матросы и летчики в Африке и на Ближнем Востоке. «Это мировая война. И она в первую очередь ведётся против Франции. Более чем когда-либо, мы должны восстановить наше единство и примириться, несмотря на наши различия», — призвал генерал.