Le Figaro: «акт трусости» — Евросоюз «решительно осудил» теракт в Австрии

Главы стран Европы и должностные лица Евросоюза осудили «отвратительный террористический акт» в Вене, выразили поддержку Австрии и солидарность с жертвами преступления, пишет Le Monde. Как рассказывает издание, также европейские лидеры призвали к борьбе с терроризмом и единению против насилия и ненависти.
Вечером в понедельник Эммануэль Макрон связался с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, чтобы выразить ему свою солидарность, поддержку и предложить помощь в связи с произошедшим в Вене нападением, в котором погибли преступник и по крайней мере ещё один человек, сообщает Le Monde. По словам президента Франции, французы разделяют «ужас и горе австрийского народа». «После Франции атаке подверглось дружественное государство. Наша Европа. Наши враги должны знать, с кем они имеют дело. Мы не пойдём ни на какие уступки», — написал в Twitter глава государства на французском и немецком языках.
В понедельник Себастьян Курц осудил «отвратительный террористический акт». «Мы никогда не позволим терроризму нас запугать и будем бороться с этими нападениями всеми средствами», — заявил в Twitter канцлер, отметив, что сопереживает «жертвам, раненым и их семьям».
В свою очередь ЕС в лице председателя Евросовета Шарля Мишеля «решительно осудил» стрельбу в Вене и назвал её «трусливым» актом, который является насилием над жизнью и человеческими ценностями. В своём послании представитель Евросоюза также подчеркнул, что сопереживает жертвам и жителям Вены, пережившим нападение. Также выразил свою поддержку Австрии глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который «шокирован и взволнован» этим «актом трусости, насилия и ненависти».
«Везде на нашем континенте мы объединились против насилия и ненависти», — провозгласил в Twitter председатель Европарламента Давид Сассоли. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте указал, что «в нашем общем европейском доме нет места ненависти и насилию», а министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо призвал Европу к активным действиям, пишет Le Figaro.
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