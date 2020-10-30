Euronews: мировые лидеры осудили убийство прихожан в церкви Ниццы

Слова соболезнования и поддержки поступают во Францию из разных уголков мира после того, как в четверг вооружённый ножом мужчина напал на прихожан церкви. Президент Эммануэль Макрон повысил уровень террористической угрозы в стране до максимального и решил вывести на улицы французских городов дополнительный армейский контингент, передаёт Euronews.

Генеральный секретарь ООН решительно осудил «гнусное нападение» в Ницце. Президент США выразил солидарность с французским народом, назвав неприемлемым исламистский террор.



Слова соболезнования и поддержки поступают из разных уголков мира после того, как в четверг утром вооружённый ножом мужчина напал на прихожан собора Нотр-Дам. В результате погибли три человека. Национальная антитеррористическая прокуратура начала расследование.



ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: На нас снова напали. И снова из-за наших ценностей, из-за стремления к свободе, нашего права свободно верить и не уступать под давлением террора. И сегодня я снова хотел бы со всей ясностью заявить: мы не уступим ни пяди.



Сам нападавший, 20-летний выходец из Туниса, был ранен и задержан. МИД Саудовской Аравии выразил «соболезнования и сочувствие семьям погибших, правительству и народу Франции». В четверг в саудовском городе Джидда местный житель напал с ножом на охранника французского консульства, полиция задержала его на месте.



«Отвратительное и жестокое нападение» в Ницце осудила и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.



Через два часа после нападения в Ницце ещё один злоумышленник угрожал ножом прохожим на улицах Авиньона и был застрелен при попытке напасть на полицейский патруль. Глава Французского МИДа Жан-Ив ле Дриан заявил, что Франция «несёт послание мира мусульманским народам», поскольку «исповедует терпимость, а не презрение».



В свою очередь, епископы французской католической церкви заявили, что христиане не должны стать по всему миру «мишенями». После случившегося в четверг президент Эммануэль Макрон распорядился поднять уровень террористической угрозы в стране до максимального.



Дата выхода в эфир 29 октября 2020 года.