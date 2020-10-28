Le Monde: Анкара подаёт в суд на Charlie Hebdo за карикатуру на Эрдогана

Французский юмористический журнал Charlie Hebdo напечатал карикатуру на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В ответ на это прокуратура Турции объявила, что открывает дело против руководства журнала, пишет Le Monde.
Отношения между Францией и Турцией продолжают обостряться, пишет Le Monde. Прокуратура Турции объявила, что открывает дело против руководства журнала Charlie Hebdo, где были опубликованы карикатуры на турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Во вторник вечером журнал опубликовал у себя в соцсетях передовицу нового выпуска, на которой изображён президент Турции в трусах, и он поднимает платье дамы в хиджабе со словами «О, пророк!».
Эта карикатура вызвала ярость Анкары. Так что в среду администрация президента Турции осудила эту карикатуру, которая, по словам её представителей, выражает враждебность по отношению к туркам и исламу. Сам же Эрдоган заявил, что карикатуру не видел. «Бесполезно что-либо говорить по поводу этих негодяев», — сказал он, добавив, что злится не на то, что его высмеяли, а на оскорбление в адрес пророка.
Между Францией и Турцией развивается дипломатический кризис. Помимо взаимных упрёков, Франция отозвала из Анкары своего посла, а Эрдоган призвал к бойкоту французских товаров.
Как напоминает Le Monde, журнал Charlie Hebdo стал в 2015 году местом теракта, связанного с его карикатурами на пророка Мухаммеда.
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