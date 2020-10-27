Le Figaro: Макрон, наконец, дождался поддержки от оппозиции — нужно было лишь повздорить с Эрдоганом

Нападки Реджепа Тайипа Эрдогана на Эммануэля Макрона вызвали единодушную реакцию со стороны французской оппозиции, которая выступила в защиту главы государства, пишет Le Figaro. Как подчёркивает газета, лидеру Франции не удавалось добиться подобного национального единства ни разу за всё время его обуреваемого кризисами правления.

«В конце концов, оно пришло из-за рубежа», — пишет Le Figaro о национальном единстве в отношении к Эммануэлю Макрону, в котором до последнего времени президенту было отказано. Как напоминает издание, в период «усеявших его срок кризисов» оппозиция ни разу не сложила оружия, чтобы поддержать главу государства.

Однако всё это было до последних нападок на французского лидера со стороны Реджепа Тайипа Эрдогана, который в «очередной провокации» заявил, что у Макрона «проблема с исламом», и даже прописал французскому президенту «психиатрическое обследование». Как отмечает издание, несколько «ошеломлённый» таким «перегибом» Елисейский дворец тем не менее стал не единственным в своей стране, кто осудил «неприемлемые заявления» Эрдогана. На этот раз глава государства нашёл поддержку у своих обычных «хулителей» на национальной арене.

Первой, кто поддержал Макрона, стала Марин Ле Пен. Как отмечает газета, никогда не скупившаяся на уколы в адрес правительства и один из самых яростных критиков властей глава партии «Национальное объединение» тем не менее заверила в воскресенье, «что перед лицом прямого нападения господина Эрдогана защищает президента Французской Республики». На следующий день вице-председатель той же партии Жордан Барделла добавил, что в противостоянии с «исламистским султаном» поддерживает не Эммануэля Макрона лично, а президента республики в его лице. «Ведь атаке подверглась Франция», — подчеркнул он.

Руководители партии «Республиканцы», критиковавшие главу государства, в том числе, и после убийства учителя Самюэля Пати, на этот раз также проявили солидарность с президентом. «Мы должны поддержать главу государства, — заявил глава делегации партии в Европарламенте Франсуа-Ксавье Беллами. — Речь идёт не столько о политической поддержке, сколько об абсолютном неприятии шантажа Эрдогана, желающего отомстить Эммануэлю Макрону за его решительную оппозицию операциям по дестабилизации в Средиземноморье». Лидер фракции «Республиканцы» в Национальной ассамблее Франции Дамьен Абад также решительно осудил «нестерпимые оскорбления» в адрес президента республики. «Наша роль состоит в том, чтобы отличать фундаменталиста от мусульманина, а Эрдоган фактически намеренно объединяет эти понятия, чтобы поощрить исламизм», — заметил политик.

По словам газеты, даже в рядах Социалистической партии на слова турецкого президента отреагировали сплочением вокруг главы французского государства. «Подобные низости привычны для господина Эрдогана. Он путает ценности с чувствами. Его низкие нападки никого не впечатляют», — прокомментировал ситуацию депутат-социалист Борис Валло.

«Президент Эрдоган оскорбляет Францию и наши ценности, унаследованные от французской революции. Мы никому не позволим себя запугать. Тем более тем, кто попирает у себя дома элементарные нормы демократии и свободы слова», — эмоционально отреагировал в Twitter госсекретарь Компартии Франции Фабьен Руссель.

Однако один политик в этом соревновании свидетельств поддержки главы государства всё же решил высказаться против, отмечает издание. Лидер партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон отказался поддержать Макрона. «Я делал это много раз, но больше не буду. Он совершенно потерял контроль над ситуацией», — заявил политик в интервью радиостанции France Inter в понедельник. «Франция унижена, оскорблена и осмеяна. Какова международная стратегия Макрона? Что он намерен делать, помимо твитов?» — продолжил политик. Как замечает газета, это выступление вряд ли поможет партии Меланшона сбросить с себя ярлык «исламо-левацкого» политического объедения, на который так жалуется её основатель.