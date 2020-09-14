Le Figaro: «сложный союзник» — действия Анкары подрывают НАТО и помогают Путину

Если раньше союзникам НАТО удавалось удерживать Турцию в своих рядах, то теперь президент Эрдоган каждый месяц создаёт новые проблемы, подрывающие альянс изнутри. Лидер страны идёт наперекор демократическим ценностям, заложенным в основе блока, и играет на руку Владимиру Путину, который стремится ослабить НАТО, рассказывает Le Figaro.

Долгое время единственной угрозой для сплочённости Североатлантического альянса оставалась путинская Россия, наследница СССР и Организации Варшавского договора, однако теперь опасность подстерегает внутри самого блока, пишет Le Figaro. Так, Дональд Трамп считает альянс «устаревшим», а Турция, охранявшая его юго-восточный фланг, благодаря президенту-ревизионисту придаёт актуальности словам Макрона о «смерти мозга» НАТО. Недавно французский президент в более мягкой форме заявил, что Турция «больше не является партнёром» в Средиземном море: она подвергает альянс смертельной опасности.

Уже в течение нескольких лет каждый месяц Анкара заставляет НАТО глотать очередную горькую пилюлю. Так, в Ливии она нарушает эмбарго на вооружение, а в Сирии сражается с курдами и ставит в двусмысленное положение союзников, которые выступают против ИГИЛ*. В Ираке турецкие операции против Рабочей партии Курдистана на севере страны мешают альянсу помогать национальным силам в их борьбе с «Исламским государством» и иранским влиянием. В восточном Средиземноморье провокации президента Эрдогана поставили двух участников НАТО на порог войны. Наконец, Турция сблизилась с Россией после покупки российских ПВО С-400, которые несовместимы со стандартами Североатлантического альянса.

Как отмечается в статье, со времени своего вхождения в НАТО в 1952 году Турция всегда была сложным союзником, но в целом партнёрам по блоку с помощью переговоров удавалось удерживать её в своих рядах. Однако сейчас из-за того, что США отошли на второй план, Турция Эрдогана стала возмутителем спокойствия: она блокирует все партнёрские предложения в альянсе, не даёт поддерживать отношения с ОАЭ, Австрией, Египтом и Арменией, а также препятствует миссиям НАТО — например, угрожает выслать делегации союзников на военной базе в Инджирлике. Кроме того, Анкара постоянно шантажирует Европу миграционным кризисом.

Тем не менее Турция, долгое время являвшаяся столпом НАТО, теперь нестабильна: турецкая армия растеряла свою силу и авторитет, воздушные силы стали лишь собственной тенью после жестоких зачисток, к которым привела попытка госпереворота в 2016 году. К тому же страна отдалилась от ценностей Североатлантического альянса. Эрдоган опирается, по словам одного из экспертов французской газеты, на «исламо-националистичный захватнический дискурс, основанный на реваншизме», и пытается изменить существующий международный правопорядок, заодно попирая секуляризм современной Турции, права человека и фундаментальные ценности.

По словам одного из наблюдателей в Евросоюзе, в Североатлантическом альянсе становится сложно работать с таким союзником, отрицающим демократические ценности, лежащие в его основе. Однако, как считает издание, вряд ли Турция покинет НАТО: устав не предусматривает возможность ввести санкции против одного члена альянса или исключить его, потому что, согласно правилам, союзники должны прийти к консенсусу.

Со своей стороны Анкара может выйти из НАТО, за год до этого уведомив блок о своём решении. «Но Эроган так не сделает, потому что он знает, что именно принадлежность НАТО добавляет ему важности в глазах Владимира Путина, — утверждает военный источник газеты, знакомый с этим вопросом. — Кремль поддерживает Эрдогана в том числе для того, чтобы была возможность использовать его в своей кампании по ослаблению НАТО». Пока же внутренние нападки со стороны президента Турции вместе с внешними от президента России продолжают терзать альянс.

Выборы в Соединённых Штатах могут стать решением проблемы: демократ Джо Байден высказывался в поддержку НАТО. Однако союзники опасаются, что в случае своей победы Трамп решит выйти из Североатлантического альянса — о таком сценарии, который не раз обсуждался в приватной беседе, рассказал бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге. В этом случае Владимир Путин одержит крупную победу, однако, отмечает Le Figaro, пока это только рассуждения.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.