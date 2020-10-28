WP: ссора Макрона и Эрдогана на руку им обоим — но внутренних проблем не решит

И у Эммануэля Макрона, и у Реджепа Тайипа Эрдогана есть внутриполитические вопросы, которые они решают за счёт перепалки друг с другом, пишет The Washington Post. Однако их взаимные демарши не исправят ни проблему радикализации мусульман во Франции, ни экономический кризис в Турции, отмечают эксперты.

«Может, они и союзники по НАТО, но между президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом нет любви», — пишет автор статьи в The Washington Post Ишаан Тарор. По его словам, за последнее время они не раз скрещивали мечи по разным поводам: от гражданской войны в Ливии до конфликта в Нагорном Карабахе. Но теперь их спор достиг новых высот.



Дело в том, что Эммануэль Макрон взялся за проблему исповедования ислама во Франции. Он заявил, что некоторые мусульмане распространяют идеи, которые расходятся с ценностями самой Франции. Это связано с жестоким убийством преподавателя, который показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.



Эрдоган, который любит отстаивать права мусульман в других странах, в ответ на это заявил, что Макрон не соблюдает принципы свободы вероисповедания во Франции. Эрдоган даже сказал, что «Макрону нужно психиатрическое лечение». Париж в ответ отозвал посла из Анкары. После этого Эрдоган призвал мусульман бойкотировать французские товары из солидарности с братьями во Франции, которые, по словам турецкого лидера, были жертвой преследований, сравнимых с преследованиями евреев перед Второй мировой войной.



Впрочем, призыв Эрдогана возымел мало эффекта на другие арабские страны. Например, политические силы Ливана лишь призвали к большей веротерпимости — дело в том, что Макрон активно поддерживает ливанские реформы. Так что хоть призывы к бойкоту и слышны, но большого внимания они не привлекают.



Идея о бойкоте прозвучала из уст Эрдогана в тот день, когда турецкая валюта, лира, достигла рекордно низких значений. При этом на поддержку валюты турецкие власти за полтора года потратили около $134 млрд. Это легло тяжким бременем на турецкую экономику, пишет автор статьи, и чуть не привело её к кризису платёжного баланса.



Все недавние агрессивные действия Турции в международном пространстве — включая поддержку Азербайджана в столкновении с Арменией и противостояние с Кипром и Грецией — дают Эрдогану возможность использовать националистические настроения, чтобы перебить внутренние проблемы в стране. И что бы ни делал Запад, вряд ли у него получится изменить поведение турецкого лидера, считают эксперты.



Впрочем, и у Макрона есть внутриполитическая мотивация, чтобы вести нынешнюю политику. Он считает, что действия по регуляции ислама во Франции помогут ему справиться с крайне правыми настроениями. Кроме того, противостояние с Эрдоганом может подчеркнуть его имидж как главного защитника европейских интересов на мировой арене. Немало европейских политиков объединились вокруг Макрона на фоне риторики Эрдогана.



«Об этой битве мечтали они оба. Друг в друге Макрон и Эрдоган нашли себе идеального врага. Эта ссора странным образом на руку обоим лидерам — как во внутриполитическом плане, так и в вопросе внешнеполитического влияния», — приводит автор статьи мнение экспертов. Так что им проще противостоять друг другу, чем напрямую бороться с проблемами. Эрдогану, например, вскоре придётся встретиться с последствиями своей внешней политики, а Макрону — с идеализмом внутренней.



Так, эксперты говорят, что Макрону бы лучше напрямую заняться проблемой ассимиляции мусульман в пригородах, отчего и происходит их радикализация, а не пытаться регулировать религию, к которой относят себя почти 2 млрд мирных людей по всему миру, пишет The Washington Post.



