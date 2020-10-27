FAZ: в отличие от Путина, Макрон не дождётся от Эрдогана извинений

Оскорбления Реджепа Эрдогана в адрес Эммануэля Макрона не являются просчётами, пишет журналист Райнер Херманн в своей статье для Frankfurter Allgemeine. За ними стоит холодный расчёт: нагнетая отношения с Парижем, Эрдоган хочет заработать очки на внутренней арене, ввиду того что многие граждане Турции откровенно недолюбливают Францию.
Отзыв французского посла из Анкары был верным решением, пишет журналист Райнер Херманн в своей статье для Frankfurter Allgemeine. Это подходящий ответ на оскорбление со стороны Реджепа Эрдогана, заявившего, что Эммануэль Макрон должен пройти психиатрическое обследование и проверить своё психическое состояние.
Правительство Германии могло бы выразить свою солидарность с Францией, отозвав своего посла в Турции для консультаций, однако Берлин ограничился лишь словами о том, что заявление Эрдогана в адрес Макрона является «неприемлемым», отмечает автор. Впрочем, Эрдоган не успокоился и подлил ещё масла в огонь, призвав к бойкоту французских товаров.
При этом провокации Эрдогана не являются промахами: за ними стоит холодный расчёт, отмечает Херманн. Президент Турции знает, что, нагнетая отношения с Францией, он может заработать дополнительные политические очки на внутренней арене. Дело в том, что многие турки негативно воспринимают Францию ввиду наличия там влиятельного армянского лобби и множества курдов.
Как пишет автор, Эрдоган готов пойти на долговременный кризис в отношениях с Европой. Испытывающей проблемы турецкой экономике нужна модернизация Таможенного союза с ЕС, однако её не случится без извинений Эрдогана в адрес Макрона. Херманн отмечает, что Эрдоган лишь один раз извинился перед другим президентом: перед Владимиром Путиным в 2016 году, после того как Турция сбила российский боевой самолёт.
Боевики удерживают в тюрьмах в идлибской зоне деэскалации более 2 тыс. человек, в том числе медиков, учителей и работников СМИ, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.
Тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес признался, что заявление его подопечного о завершении карьеры застало самого специалиста врасплох.
В Минпросвещения России создали межведомственную рабочую группу по разработке концепции реформирования и совершенствования деятельности органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал новые рекомендации Роспотребнадзора по соблюдению масочно-перчаточного режима.
Посольство России направило на американский правительственный портал комментарий в рамках процедуры общественного обсуждения предложения Министерства внутренней безопасности (МВБ) о пересмотре порядка выдачи виз категории I, в котором подвергла критике предлагаемые изменения.