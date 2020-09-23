Курц: Европа должна вынести уроки из 2015 года и бороться с нелегальной миграцией

Система распределения беженцев не будет работать, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц за день до презентации Еврокомиссией нового варианта общеевропейской миграционной политики, пишет Die Welt. Курц отметил, что использовать термин «солидарность» в вопросе миграции неверно: вместо этого ЕС должен укрепить свои внешние границы и бороться с нелегальной миграцией.

За день до презентации Еврокомиссией поправок к спорной миграционной политике канцлер Австрии Себастьян Курц раскритиковал действующую в ЕС систему распределения беженцев, пишет Die Welt.

«Многие государства не принимают этой системы. Она не будет действовать», — приводит издание слова Курца. Австрийский канцлер, в свою очередь, потребовал усиления защиты внешних границ ЕС и более эффективной борьбы с нелегалами.

Курц подчеркнул, что миграционную проблему Европа может разрешить лишь совместными усилиями. При этом использование таких терминов, как «солидарность», неверно, считает политик: «Европа должна вынести уроки из 2015 года и совместно бороться с нелегальной миграцией».

Австрийский канцлер также отметил, что Австрия внесла очень значительный вклад в миграционную политику ЕС, пишет Die Welt. За последние пять лет страна приняла 200 тыс. мигрантов: это третий показатель в ЕС после Германии и Швеции. Курц подчеркнул, что маленькие страны также имеют право продвигать свои интересы: «ЕС — это не только Германия и Франция».

Как пишет Die Welt, Еврокомиссия хочет обязать страны — члены ЕС принимать беженцев в экстренных ситуациях. При этом в условиях нормального развития миграционной ситуации участие в общей миграционной политике будет оставаться добровольным. Издание сообщает, что после презентации в Еврокомиссии новую миграционную политику будут обсуждать в Европарламенте и на уровне отдельных стран-членов.