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Курц: Европа должна вынести уроки из 2015 года и бороться с нелегальной миграцией

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Система распределения беженцев не будет работать, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц за день до презентации Еврокомиссией нового варианта общеевропейской миграционной политики, пишет Die Welt. Курц отметил, что использовать термин «солидарность» в вопросе миграции неверно: вместо этого ЕС должен укрепить свои внешние границы и бороться с нелегальной миграцией.
Курц: Европа должна вынести уроки из 2015 года и бороться с нелегальной миграцией
Reuters

За день до презентации Еврокомиссией поправок к спорной миграционной политике канцлер Австрии Себастьян Курц раскритиковал действующую в ЕС систему распределения беженцев, пишет Die Welt.

«Многие государства не принимают этой системы. Она не будет действовать», — приводит издание слова Курца. Австрийский канцлер, в свою очередь, потребовал усиления защиты внешних границ ЕС и более эффективной борьбы с нелегалами.
 
Курц подчеркнул, что миграционную проблему Европа может разрешить лишь совместными усилиями. При этом использование таких терминов, как «солидарность», неверно, считает политик: «Европа должна вынести уроки из 2015 года и совместно бороться с нелегальной миграцией».
 
Австрийский канцлер также отметил, что Австрия внесла очень значительный вклад в миграционную политику ЕС, пишет Die Welt. За последние пять лет страна приняла 200 тыс. мигрантов: это третий показатель в ЕС после Германии и Швеции. Курц подчеркнул, что маленькие страны также имеют право продвигать свои интересы: «ЕС — это не только Германия и Франция».
 
Как пишет Die Welt, Еврокомиссия хочет обязать страны — члены ЕС принимать беженцев в экстренных ситуациях. При этом в условиях нормального развития миграционной ситуации участие в общей миграционной политике будет оставаться добровольным. Издание сообщает, что после презентации в Еврокомиссии новую миграционную политику будут обсуждать в Европарламенте и на уровне отдельных стран-членов. 
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Die Welt Германия Европа
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