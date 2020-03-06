N-TV: Австрия призвала Европу не открывать двери мигрантам

ЕС не должен открывать границы для беженцев, поддаваясь на давление со стороны Турции, пишет N-TV, ссылаясь на заявление австрийского канцлера Себастьяна Курца. Политик отметил, что большинство мигрантов на границе с Грецией не имеют права на убежище, поскольку они не бежали из мест ведения боевых действий. Курц также предупредил о том, что открытие границ может привести к повторению миграционного кризиса 2015 года.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о том, что страны ЕС не должны принимать беженцев, находящихся на турецко-греческой границе, сообщает N-TV. Как отметил политик, Брюссель не должен открывать границы, поддавшись на давление со стороны Турции. По словам Курца, Реджеп Эрдоган «использует» мигрантов: «мы не должны играть в такие игры».

Свою позицию австрийский канцлер аргументировал тем, что находящиеся на границе с Грецией мигранты не имеют права на убежище, поскольку прибыли не из мест, где ведутся боевые действия: большинство из них уже давно проживали на турецкой территории. Кроме того, Курц отметил, что некоторые из этих мигрантов «готовы к насилию». Политик предупредил о том, что если людям с греческо-турецкой границы удастся попасть в Европу, то за ними последуют сотни тысяч, а может быть, и миллионы других, что приведёт к повторению миграционного кризиса 2015 года.

Как напоминает N-TV, начиная с прошлых выходных Турция перестала препятствовать находящимся на её территории беженцам в их попытках попасть на территорию ЕС. Греческие силы безопасности пытаются предотвратить случаи нарушения границ. В переполненных лагерях беженцев на греческих островах складывается критическая ситуация. Причиной действий Анкары стал рост напряжённости в конфликте на севере Сирии.