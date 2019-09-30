Welt: партия Курца уверенно выиграла парламентские выборы в Австрии

Австрийская народная партия, возглавляемая экс-канцлером Себастьяном Курцем, с большим отрывом победила на австрийских парламентских выборах, сообщает Welt. Теперь ей предстоит решить, с кем организовать правящую коалицию: вполне возможно, что в неё войдут зелёные, показавшие свой лучший результат в истории. Что касается правопопулистской Партии свободы, то она потеряла большое количество голосов и, скорее всего, пополнит ряды оппозиции.

В Австрии прошли парламентские выборы, и главным триумфатором на них стал Себастьян Курц. Экс-канцлер и его консервативная Австрийская народная партия уверенно заняли первое место, а самые большие потери понесли правопопулистская Партия свободы и партия социал-демократов. Успеха также добились зелёные и неолибералы.

После выборов 33-летний Курц может спокойно заняться поиском партнёра по коалиции. Не исключено даже восстановление прежней коалиционной связки с потерявшей большое количество голосов и измученной скандалами Партией свободы, однако теперь в Австрии возможно появление совершенно новых раскладов.

Это триумф: Себастьян Курц и его Австрийская народная партия (АНП) выиграли выборы с большим отрывом от всех остальных участников. Согласно предварительным результатам (без учёта дистанционного голосования) АНП набрала 38,4 процента голосов. Социал-демократы получили 21,5 процента, правопопулистская Партия свободы тоже провалилась, набрав 17,3 процента. Партия зелёных смогла сильно прибавить, получив 12,4 процента, а неолиберальная NEOS показала результат 7,4 процента.

СЕБАСТЬЯН КУРЦ, лидер партии АНП: Мы не просто достигли всех наших целей, а многократно их перевыполнили. Мне нужно всё это сперва переварить, поскольку после такого результата я просто не нахожу слов.

Социал-демократы оказались на дне, показав свой худший результат за всю историю парламентских выборов. Их участие в правящей коалиции вызывает сомнения. Серьёзные потери также понесла и Партия свободы. Бывшие партнёры АНП по правящей коалиции пострадали от так называемого Ибица-гейта и, скорее всего, не войдут в состав новой коалиции.

НОРБЕРТ ХОФЕР, председатель Партии свободы: Вероятность такого исхода менее 20 процентов. Это означает, что мы готовимся уйти в оппозицию.

Курц может создать коалицию с зелёными, показавшими рекордный для себя результат. Однако переговоры обещают быть непростыми, в первую очередь по теме миграции, в вопросах которой позиции АНП и зелёных расходятся особенно сильно.

Дата выхода в эфир 30 сентября 2019 года.