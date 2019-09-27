Welt: едва оправившись от грандиозного скандала, австрийские политики вновь рвутся во власть

В воскресенье в Австрии пройдут внеочередные парламентские выборы, передаёт Welt. После того как несколько месяцев назад «беспрецедентный скандал» взбудоражил страну, правительственная коалиция развалилась и было объявлено о проведении новых выборов, всё может вновь вернуться на круги своя — по крайней мере судя по результатам последних опросов, отмечает немецкий телеканал.
В воскресенье в Австрии пройдут парламентские выборы, и для всех партий начался заключительный, самый напряжённый этап избирательной кампании. После того как беспрецедентный скандал взбудоражил австрийскую республику, правительственная коалиция развалилась и было объявлено о проведении новых выборов, всё может вновь вернуться на круги своя — по крайней мере судя по тому, как сейчас обстоят дела. Репортаж нашего корреспондента.
Себастьян Курц был избран канцлером Австрии, когда ему было всего 31 год. Таким образом он стал самым молодым в мире действующим главой правительства. Через пять месяцев он, однако, лишился своего поста, и в результате его срок пребывания в должности канцлера стал самым коротким в истории Австрии. И тем не менее он вновь хочет им стать.
СЕБАСТЬЯН КУРЦ, бывший канцлер Австрии:В последние дни на предвыборных мероприятиях социал-демократов и Австрийской партии свободы мы слышали только одно: «Курц должен уйти!» Вот и вся программа этих двух партий. И я тоже хочу сказать вам одно: мне придётся разочаровать обе эти партии — я всё ещё здесь!
Согласно опросам, шансы у него хорошие. Австрийская народная партия Курца с 33 процентами уверенно опережает Социал-демократическую партию Австрии с 23 процентами и бывшего партнёра по правительственной коалиции — Австрийскую партию свободы с 21 процентом.
Несмотря на то что ему тогда вынесли вотум недоверия, разрыв коалиции, возможно, был правильным решением. О расторжении Курц объявил из-за сделанной скрытой камерой видеозаписи, на которой запечатлён его вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе из Австрийской партии свободы. На Ибице он пообещал мнимой племяннице олигарха госзаказы. В свою очередь, она должна была купить выходящую большим тиражом газету Kronen Zeitung. Правые популисты поэтому дают понять в предвыборной кампании, что они оскорблены.
НОРБЕРТ ХОФЕР, основной кандидат от Австрийской партии свободы на пост канцлера:Мы были на пути к тому, чтобы стать самой сильной партией. А потом проиграли — сами себе. И это то, что я намерен изменить. Мы больше никогда не оступимся.
Основному кандидату Норберту Хоферу, возможно, именно это и удастся. Согласно результатам последних опросов, Австрийская народная партия и Австрийская партия свободы могут вновь создать правительственную коалицию, несмотря на скандал на Ибице. Так что всё может вновь вернуться на круги своя после предстоящих выборов.
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