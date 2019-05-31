Stern: временным канцлером Австрии впервые стала женщина
После тяжёлого правительственного кризиса и видео, спровоцировавшего скандал в политических кругах Австрии, первой женщиной на посту канцлера страны стала судья Конституционного суда Бригитте Бирляйн, сообщает немецкий журнал Stern.
О таком решении после переговоров с представителями различных партий заявил президент Австрии Александр Ван дер Беллен. С начала 2018 года Бирляйн возглавляла австрийский Конституционный суд, а также была первой женщиной, занявшей эту должность. С 2003-го по 2018 год она выполняла обязанности заместителя главы той же инстанции. По данным австрийского новостного агентства, у Бирляйн налажены контакты с Австрийской народной партией и с Австрийской партией свободы.
«Я знаю и ценю председателя Бирляйн как осмотрительную, дальновидную и в высшей степени компетентную личность, — сказал Александр Ван дер Беллен. — И я поручаю госпоже председателю Бирляйн сформировать федеральное правительство».
Как напоминает издание, главный юрист Австрии перенимает пост канцлера после того, как Социал-демократическая партия Австрии и Австрийская партия свободы в понедельник вынесли вотум недоверия всему правительству Себастьяна Курца, что привело к его роспуску. Отстранение 32-летнего канцлера стало кульминацией тяжёлого правительственного кризиса, начавшегося со скандального видео с Ибицы. На записи 2017 года бывший глава Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе беседовал с женщиной, выдававшей себя за российского инвестора. Штрахе говорил о возможности предоставления госзаказов в обмен на помощь его партии в предвыборной кампании.
Через день после обнародования записи Штрахе ушёл со всех занимаемых политических должностей и правительственная коалиция Австрийской народной партии и Австрийской партии свободы распалась. Временное правительство Себастьяна Курца не получило большинства в парламенте, потому что оппозиция сочла его в значительной степени виновным в кризисе правительства после появления скандального видео. Также Курца обвинили в недостатке взаимодействия с другими партиями при разрешении кризисной ситуации.
После распада правительства президент Австрии должен был найти временного канцлера на ближайшие месяцы. В сентябре пройдут новые выборы, поясняет Stern. Таким образом, время пребывания Бирляйн в должности канцлера должно закончиться после переговоров о формировании коалиции, которые состоятся после новых выборов.
Бригитте Бирляйн родилась в Вене 25 июня 1949 года и хотела изучать искусство, но в итоге получила юридическое образование. В 1975 году она сдала экзамен на судью и поначалу работала в качестве судьи в одном из районов Вены. С 1977 года она была прокурором, затем, с 1990-го по 2002 год — генеральным прокурором Австрии, после чего перешла в Конституционный суд, сообщает немецкий журнал Stern.
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