Stern: временным канцлером Австрии впервые стала женщина

После скандального видео, роспуска правительства и отстранения Себастьяна Курца президент Австрии Александр Ван дер Беллен назначил временным канцлером страны председателя Конституционного суда Бригитте Бирляйн. Как сообщает немецкий журнал Stern, она стала первой женщиной на этой должности. Теперь Бирляйн предстоит сформировать новое правительство и взять на себя руководство над ним вплоть до выборов, которые состоятся в сентябре этого года.

После тяжёлого правительственного кризиса и видео, спровоцировавшего скандал в политических кругах Австрии, первой женщиной на посту канцлера страны стала судья Конституционного суда Бригитте Бирляйн, сообщает немецкий журнал Stern.

О таком решении после переговоров с представителями различных партий заявил президент Австрии Александр Ван дер Беллен. С начала 2018 года Бирляйн возглавляла австрийский Конституционный суд, а также была первой женщиной, занявшей эту должность. С 2003-го по 2018 год она выполняла обязанности заместителя главы той же инстанции. По данным австрийского новостного агентства, у Бирляйн налажены контакты с Австрийской народной партией и с Австрийской партией свободы.

«Я знаю и ценю председателя Бирляйн как осмотрительную, дальновидную и в высшей степени компетентную личность, — сказал Александр Ван дер Беллен. — И я поручаю госпоже председателю Бирляйн сформировать федеральное правительство».

Как напоминает издание, главный юрист Австрии перенимает пост канцлера после того, как Социал-демократическая партия Австрии и Австрийская партия свободы в понедельник вынесли вотум недоверия всему правительству Себастьяна Курца, что привело к его роспуску. Отстранение 32-летнего канцлера стало кульминацией тяжёлого правительственного кризиса, начавшегося со скандального видео с Ибицы. На записи 2017 года бывший глава Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе беседовал с женщиной, выдававшей себя за российского инвестора. Штрахе говорил о возможности предоставления госзаказов в обмен на помощь его партии в предвыборной кампании.

Через день после обнародования записи Штрахе ушёл со всех занимаемых политических должностей и правительственная коалиция Австрийской народной партии и Австрийской партии свободы распалась. Временное правительство Себастьяна Курца не получило большинства в парламенте, потому что оппозиция сочла его в значительной степени виновным в кризисе правительства после появления скандального видео. Также Курца обвинили в недостатке взаимодействия с другими партиями при разрешении кризисной ситуации.

После распада правительства президент Австрии должен был найти временного канцлера на ближайшие месяцы. В сентябре пройдут новые выборы, поясняет Stern. Таким образом, время пребывания Бирляйн в должности канцлера должно закончиться после переговоров о формировании коалиции, которые состоятся после новых выборов.

Бригитте Бирляйн родилась в Вене 25 июня 1949 года и хотела изучать искусство, но в итоге получила юридическое образование. В 1975 году она сдала экзамен на судью и поначалу работала в качестве судьи в одном из районов Вены. С 1977 года она была прокурором, затем, с 1990-го по 2002 год — генеральным прокурором Австрии, после чего перешла в Конституционный суд, сообщает немецкий журнал Stern.