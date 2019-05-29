Операция «Штрахе»: Kronen Zeitung разузнала детали «коварной видеоловушки» для австрийского вице-канцлера

Больше недели все австрийцы хотели узнать, кто же стоял за крупнейшим политическим скандалом в истории Австрии. И вот наконец-то скандальными деталями «коварной видеоловушки», в которую угодил бывший вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе, поделилась австрийская газета Kronen Zeitung.

Больше недели вся Австрия хотела узнать, кто же стоял за «крупнейшим политическим скандалом» в истории страны с участием бывшего вице-канцлера Хайнц-Кристиана Штрахе. И вот наконец-то «скандальными деталями» детективной истории на Ибице поделилась австрийская газета Kronen Zeitung.

По информации издания, идея «достойного экранизации сценария операции «Штрахе» пришла в голову двум экспертам по безопасности, «известному детективу» и «адвокату из Вены».

Как отмечается в статье, венский юрист сначала разузнал у бывшего телохранителя Штрахе «интимные детали личной жизни» экс-вице-канцлера Австрии. При помощи этой информации «квартет» и планировал устроить «коварную видеоловушку» лидеру Австрийской партии свободы (АПС) — «ради личной мести, но в первую очередь всё-таки из-за денег».

Дело в том, что у организаторов «мошеннической проделки» политика Австрийской партии свободы вызывала «глубокую неприязнь», поясняет Kronen Zeitung.

В качестве следующего шага, продолжает издание, мошенники устроили «кастинг», чтобы подобрать «тип женщины председателя АПС». В итоге «главная роль» мнимой племянницы российского олигарха досталась боснийской студентке, «дневной гонорар» которой составил порядка €7 тыс.

Встреча же прошла на «кишащей жучками» вилле, которую уже использовали для других «секретных операций». При этом, чтобы «развязать язык» бывшему вице-канцлеру Австрии, в ход пошли не только алкоголь, но и «другие одурманивающие субстанции», уточняет австрийская газета.

В общей же сложности «щекотливый материал» обошёлся квартету в сумму €400 тыс. Злоумышленники планировали получить за видеозапись от €1,5 до €2 млн, однако некие «партии и один крупный строительный концерн помахали им рукой в знак отказа».

«И вот теперь сенсация: в 2019 году в игру вступает немецкий концерн со счетами в одном из налоговых оазисов, — сообщает Kronen Zeitung. — В конечном счёте за видеозапись были переведены 600 тысяч евро, которые четверо организаторов впоследствии поделили между собой».

После же неудачной попытки злоумышленников продать видеозапись в 2017 году о её наличии, судя по всему, узнали австрийские спецслужбы и якобы даже предприняли попытку заполучить её — но безуспешно, отмечает австрийское издание.