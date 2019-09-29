Das Erste: партии экс-канцлера Курца пророчат победу на парламентских выборах в Австрии

У бывшего канцлера Себастьяна Курца есть все шансы победить на парламентских выборах, которые проходят в Австрии в это воскресенье, сообщает немецкий телеканал Das Erste. По прогнозам, его Австрийская народная партия опередит конкурентов с большим отрывом и наберёт до 35% голосов. Вопрос лишь в том, кто станет партнёром Курца по коалиции при формировании нового правительства.

Через четыре месяца после преждевременного окончания работы консервативного правого правительства Австрии с коалицией из Австрийской народной партии и Австрийской партии свободы австрийцы сегодня выбирают новый парламент, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste.

Согласно опросам, у председателя Австрийской народной партии Себастьяна Курца есть все шансы победить на этих выборах — по прогнозам, его партия лидирует с 32-35% голосов.

Сам бывший канцлер Австрии заявил, что не верит опросам, обещающим его партии преимущество перед конкурентами в более чем 10%, и призвал своих сторонников проголосовать в это воскресенье. Во время одного из последних выступлений перед выборами Курц предупредил, что отрыв будет значительно меньшим: «Поэтому моя большая просьба: поддадим газу, поднапряжёмся, дадим людям понять, что речь не об опросах общественного мнения, а о воскресных выборах, что дело не в настроениях, а в голосах».

Ожидается, что борьба за второе место развернётся между австрийскими социал-демократами и Австрийской партией свободы. Социал-демократы делают ставку на вопросы социальной защищённости, здравоохранения и окружающей среды. «Мы хотим сделать Австрию лучше с честными зарплатами, доступной платой за жильё, надёжностью в пожилом возрасте, если говорить о потребности в уходе, с равенством возможностей для детей и молодёжи в чистом и здоровом окружении», — заявляла перед выборами глава Социал-демократической партии Австрии Памела Рэнди-Вагнер.

Австрийская партия свободы выступала за продолжение работы правительственной коалиции с Курцем, распавшейся четыре месяца назад после обнародования видео с Ибицы. Последние недели основной темой для австрийских СМИ было дело о «пожертвованиях», главным действующим лицом в котором стал бывший глава партии Хайнц Кристиан Штрахе, якобы получавший для партии денежные средства из частных источников.

Австрийской партии свободы прогнозируют 20% голосов, и это значительно меньше, чем было на выборах два года назад, отмечает немецкий телеканал. Несмотря на это, основной кандидат Норберт Хофер считает: «Стоит продолжать бороться и делать всё для того, чтобы у нас снова было правительство с нами, которое действует так активно, так популярно и так много делает для этой страны».

На гарантированное возвращение в Национальный совет могут рассчитывать зелёные, которые, вероятно, наберут не менее 10% голосов. Однако их основной кандидат Вернер Коглер, как и Курц, предостерегал: «Настроения должны превратиться в голоса. Хорошие результаты опросов ещё никогда не шли зелёным на пользу, ещё никогда. Поэтому: внимание!»

Либеральной партии «Новая Австрия — Либеральный форум» (NEOS) предсказывают получение 8% голосов избирателей. Глава партии Беате Майндль-Райзингер накануне выборов напомнила о причине, по которой парламентские выборы в Австрии проводятся второй раз за два года: «Нельзя забывать, почему мы вообще здесь, почему мы идём в воскресенье на выборы. Это происходит — и, к сожалению, это видел весь мир — из-за готовности политических кругов в Австрии к коррупции и самоуправлению. И этому надо раз и навсегда положить конец. Политика — не магазин самообслуживания».

После закрытия избирательных участков политические дебаты, которые будут проходить этим вечером и в ближайшие дни и недели, будут вращаться вокруг решающего вопроса: кто станет партнёром Курца и его Австрийской народной партии при формировании следующей правительственной коалиции, заключает Das Erste.