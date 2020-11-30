Spiegel: в Дании эксгумируют миллионы норок, убитых и закопанных из-за коронавируса

После забоя миллионов норок из-за риска распространения мутировавшей коронавирусной инфекции правительство Дании задумалось о том, чтобы эксгумировать тушки убитых пушных зверьков. Как сообщает немецкий журнал Der Spiegel, причиной стали опасения, что при разложении норок будут выделяться вещества, которые могут привести к загрязнению источников питьевой воды.

В Дании из-за риска распространения коронавируса были убиты и захоронены миллионы норок. Теперь власти страны задумались о необходимости их эксгумации, потому что в противном случае появляется опасность заражения источников питьевой воды, сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

Многие партии в парламенте в Копенгагене опасаются, что при разложении убитых пушных зверьков будет образовываться фосфор и азот, что может привести к загрязнению питьевой воды или водоёмов, пригодных для купания.

Новый министр сельского хозяйства Расмус Прен высказался в поддержку идеи эксгумации норок. По его словам, правительство, как и все, не хочет, чтобы норки стали причиной загрязнения или других проблем. Вместе с другими партиями в парламенте и ответственными ведомствами министерство собирается проанализировать, правильное ли это решение, выкопать норок и сжечь их.

Как напоминает немецкий журнал, Дания решила убить пушных зверьков из-за заражения мутировавшей формой коронавируса. Однако несколько дней назад их тушки снова оказались на поверхности земли, вытолкнутые туда газами, образующимися при разложении.

Министр отметил, что такой шаг, как эксгумация, требует согласия датского ведомства, отвечающего за охрану окружающей среды. Тем не менее, в парламенте эту идею уже обсудили, и она получила поддержку большинства.

По последним данным, в Дании были убиты и захоронены миллион норок. Датское правительство в начале ноября приняло решение о забое вплоть до 17 млн норок в стране, после того как на некоторых фермах норок на севере Ютландии была обнаружена мутировавшая форма коронавирусной инфекции, способная передаваться человеку.

Из-за этого возникла опасность того, что мутация вируса сделает будущую вакцинацию неэффективной, поясняет издание. Сейчас правительство считает, что мутировавшую форму вируса удалось искоренить.

В ходе истории с забоем норок действовавший на тот момент министр сельского хозяйства Дании Моргенс Йенсен ушёл в отставку. Перед этим он признал, что убийство всех норок, включая здоровых, совершалось без необходимых правовых оснований.