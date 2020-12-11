Bloomberg: чтобы никто не опасался — президент Аргентины решил первым привиться российской вакциной

Аргентинское правительство зарезервировало партии российской вакцины «Спутник V», сообщает Bloomberg. Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что первым привьётся вакциной: в стране рассчитывают до марта 2021 года привить 10 млн человек.
В Аргентине заявили о том, что зарезервировали за собой партию доз российской вакцины «Спутник V», сообщает Bloomberg. Ожидается, что вакцина поступит в страну до конца года, а первым её испробует президент страны Альберто Фернандес.
Аргентинское правительство планирует к марту привить 10 млн человек из группы риска. При этом Фернандес подчеркнул, что местные регуляторные органы сперва должны одобрить использование вакцины. Издание отмечает, что выпущенный в России «Спутник V» пока не прошёл испытаний в Аргентине.
«Я буду первым, кто привьётся вакциной. Я сделаю это раньше других, чтобы впоследствии никто не опасался», — заявил Фернандес. Как пишет Bloomberg, помимо «Спутник V», Аргентина также планирует приобретать и другие вакцины.
По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, Россия подала заявку на одобрение «Спутника V» в 40 странах. Прививка будет стоить $20 и производиться в России, Индии, Южной Корее и нескольких других странах. Как отмечает Bloomberg, Россия уже получила заказов на 1,2 млрд доз вакцины. На прошлой неделе в самой России началась массовая вакцинация — на данный момент привито 150 тысяч человек.
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