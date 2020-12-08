TVN24: в гонке вакцин Россия рассчитывает на престиж и влияние в более бедных регионах мира

Россия светится оптимизмом: она представила на саммит ООН свою вакцину против коронавируса «Спутник V», рассказывает польский журналист Анджей Зауха. В репортаже для TVN24 он объясняет, что победив в этой мировой гонке вакцин, Москва кроме престижа и денег намерена добиться политического влияния в более бедных регионах мира, ведь богатый Запад ей «не по карману».

АНДЖЕЙ ЗАУХА, корреспондент TVN в Москве: Россияне при каждом удобном случае уверяют, что первой в мире была зарегистрирована именно их вакцина «Спутник V». Когда вчера Великобритания решилась начать массовую вакцинацию собственных граждан, Москва пришла к выводу, что она не хуже, ведь Россия уже давно заверяла, что она будет одной из первых стран, которая начтёт проводить вакцинацию.



Решение о начале вакцинации, если не в массовом порядке, то масштабной, как это определил российский президент, объявили во время традиционного совещания посвящённого пандемии в России. Владимир Путин поручил, чтобы сначала вакцину приняли две главные группы риска — врачи и учителя.



Когда вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что на следующей неделе доложит о готовности, российский президент прервал её.



ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Давайте мы договоримся так, что вы на следующей неделе не доложите мне, а начнёте масштабную вакцинацию, хорошо? Вы и так каждый день докладываете. Давайте мы начнём эту работу помасштабнее.



Российский президент уверил, что в ближайшее время объёмы дозы вакцины «Спутник V» достигнут двух миллиона, тем самым вакцину сможет принять миллион человек. Однако критики российских властей опасаются, что спешка может оказаться вредоносной. Всё чаще звучат голоса о том, что российская промышленность не очень хорошо справляется с массовым производством вакцины. Отдельные партии отличаются друг от друга, более того, она недостаточно стабильна. Официально, однако, Россия светится оптимизмом — она только что представила свою вакцину на саммит ООН.



МИХАИЛ МУРАШКО, министр здравоохранения России: На сегодняшний день вакцинированы более 100 тыс. граждан. «Спутник V» уже поставляется во все регионы России, в ближайшее время планируется начать массовую вакцинацию



Москва хвастается тем, что вакцина, которой эффективность составляет 95% будет производится в нескольких странах, среди прочего в Китае, Казахстане, Индии. Сообщается, то уже несколько десятков стран заказало поставку этого лекарства, более 1,2 млрд доз, в основном потому что оно намного дешевле, нежели его западные аналоги. Власти уверяют, что тесты «Спутник V» уже находятся на финальной стадии, впрочем как и ещё одной конкурентной российской вакцины «ЭпиВакКорона».



ОЛЬГА РЫХКОВА, входит в состав группы разрабатывающую вакцину, Университет в Тюмени: Мы надеемся, что у лиц, которые приняли вакцину, защитные антитела будут сохраняться более 180 дней — это значит, что в течении шести месяцев эти лица не должны будут заразиться. После этого мы будем проверять как долго сохранится иммунитет. Производитель утверждает, что антитела могут сохраняться на протяжении двух лет.



АНДЖЕЙ ЗАУХА: Гонка вакцин — так российские комментаторы называют то, что сейчас творится в мире. Россияне в этом соревновании хотят получить не только престиж и деньги, но и политическое влияние, особенно в более бедных регионах мира, потому что скорее всего богатые страны Запада не будут заказывать их вакцину.



Анджей Зауха. «Факты». Москва.



Дата выхода в эфир 07 декабря 2020 года.