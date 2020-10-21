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Польский профессор: коронавирус окончательно поставил крест на либеральной модели мира

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Сегодня весь мировой политический класс, а в особенности европейский, сталкивается с совершенно новой реальностью — резким уходом от либеральной модели мира и возвращением к соперничеству держав, говорит польский профессор Здзислав Краснодембский. Учёный объясняет, что «выросший» на либеральной модели ЕС, закрыв границы во время пандемии, подтвердил её же провал.
Польский профессор: коронавирус окончательно поставил крест на либеральной модели мира
Reuters

Польский профессор Здзислав Краснодембский уверен, что сегодня процесс отказа от либерального миропорядка уже не только начался, но и процветает. В интервью польскому агентству печати он напомнил, что в начале 90-х годов американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма доказывал, что именно «захватившая» весь мир политическая модель либеральной демократии положит конец истории, объясняя это не только отсутствием альтернативы, но и называя её высшей ступенью в развитии форм политического существования человеческого сообщества.

Польский профессор подчёркивает, что на протяжении долгого времени многие даже не имели ни малейших сомнений в том, что может быть иначе. Но несколько лет назад они поняли, что нынешний мировой порядок начинает напоминать скорее XIX век, — то есть соперничающие друг с другом державы, которые не намерены отказываться от применения силы и борьбы за свои интересы. По мнению польского профессора, любопытно то, что эти державы вовсе не являются либеральными демократиями. В качестве примера он приводит Китай, бросивший вызов США, а также Турцию и Россию.  

По мнению профессора, изменение мышления наступило вместе со сменой политического курса США, когда они начали говорить о протекционизме, о национальных интересах. Мир с открытыми границами и открытым обществом оказался не более чем утопией, хотя ранее все считали, что процесс американизации мира проявляется именно в глобализации. К тому же сегодня более активное соперничество наблюдается не только между Пекином и Вашингтоном, но и между США и ЕС, который всё чаще говорит о необходимости изменения конкурентной политики и защите европейского рынка. «В европейской политике произошла революция…», — констатирует польский профессор. 
 
В беседе учёный отмечает, что до недавнего времени Европейская комиссия скрупулёзно соблюдала правила государственной помощи и свободной конкуренции. «Сегодня, однако, мы наблюдаем за отказом от этой парадигмы, который пандемия лишь ускорила», — добавляет он. 
 
Краснодембский обращает внимание на то, что, хотя ЕС по-прежнему опирается на доктрину либеральной демократии, именно он во время пандемии закрыл свои границы, не говоря уже об отдельных странах — членах ЕС. Сегодня тема миграции обсуждается кардинально иным образом, нежели ещё несколько лет назад. Ранее о ней говорили на полях встреч, а сегодня она занимает центральное место в политических дискуссиях. 

«Оказалось, что границы и стены не только ограничивают свободу, но и защищают. Вне всяких сомнений, это серьёзная перемена», — подчёркивает учёный. Он прямо объясняет, что политика ЕС уже более не вписывается в глобальные экономические процессы и практически превращается в анахронизм. «Либеральная доктрина больше не соответствует тому, что происходит в других частях мира. Она также не отвечает реальным политическим процессам в Европе», — добавляет он. 
 
При этом польский профессор уверяет, что политические процессы не приведут к тому, что люди с либеральными взглядами, идеологи идеи открытого общества, свободной торговли, мультилатерализма, глобального управления, исчезнут. «Я бы сказал, что они по-прежнему являются мировым классом, который думает по прежнему. Однако его представители чувствуют всё большую угрозу… Люди, которые привыкли мыслить определёнными категориями, потеряли власть в результате демократических выборов, и они, кажется, до сих пор не понимают почему. Именно поэтому они говорят об угрозе диктатуры, о внешних воздействиях — и в результате сочиняют абсурдные теории заговора. Другие пытаются приспособиться к меняющимся обстоятельствам», — объяснил учёный. В качестве примеров он приводит лидеров, выросших из либерального течения, — президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Голландии Марка Рютте и канцлера Австрии Себастьяна Курца, — которые выиграли выборы только благодаря провозглашению некоторых лозунгов, характерных для популистов, фашистов или антидемократов. По мнению Краснодембского, исключительно это гарантировало им победу на выборах.
 
В интервью он также акцентирует внимание на выходе Великобритании из ЕС, который стал огромным шоком для всех европейцев, ведь политический процесс пошёл совершенно в другом направлении, нежели того ожидали политические элиты. «ЕС должен был расширяться и интегрироваться, а не сужаться… И сейчас, вопреки всем ожиданиям, мы видим растущую поляризацию, борьбу за понимание политического сообщества, за идентичность, за ценности. Это лишь свидетельствует об уходе от модели либерального мира, мира сытого среднего класса», — констатировал он.
 
Учёный также подчёркивает, что охватившая весь мир пандемия коронавируса лишь ускорила эти процессы. Понятие границы как средства защиты общества вернулась, впрочем, как и понятие контроля и коллективных интересов, а личные свободы были ограничены во имя общего блага.
Более того, наступил процесс укрепления центристских тенденций, выразившийся в попытке значительного повышения компетенции институтов ЕС. Подводя итог, учёный объясняет, что пандемия коронавируса в итоге возобновила забытые социальные конфликты в европейских странах: Франция сконцентрировалась на классовом неравенстве, Германия на конфликте поколений — молодые люди не хотят отказываться от своих свобод и развлечений, чтобы защитить пожилых людей от коронавируса, а Польша пытается анархизировать политическую жизнь и политически инструментировать пандемию. 
 
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