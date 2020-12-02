NTD: в Индию доставили для испытаний российскую вакцину от коронавируса

Из Москвы в Нью-Дели доставили российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Как передаёт NTD, в Индии проведут вторую и третью фазу клинических испытаний. Специалисты будут исследовать иммуногенность и безопасность вакцины. Если после испытаний индийский регулятор одобрит вакцину, то Россия поставит в страну 100 миллионов доз.

Российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» доставили из Москвы в Нью-Дели. Индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy`s Laboratories и Российский фонд прямых инвестиций начали совместные испытания препарата. Перед этим они получили разрешение индийских властей.

В Индии проведут вторую и третью фазу клинических испытаний. Специалисты будут исследовать иммуногенность и безопасность вакцины.

Соглашение заключили в сентябре. Если после испытаний индийский регулятор одобрит вакцину, то Россия поставит в страну 100 миллионов доз «Спутника V».

Препарат разработали специалисты научного исследовательского центра имени Гамалеи. Вакцина была зарегистрирована российскими властями в августе. Она состоит из двух доз, которые нужно вводить с интервалом в три недели.

Москва и её зарубежные партнёры планируют в следующем году сделать более миллиарда доз «Спутника V». На международном рынке стоимость полной вакцины будет менее 20 долларов США.

Дата выхода в эфир 02 декабря 2020 года.