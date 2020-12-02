NTD: в Индию доставили для испытаний российскую вакцину от коронавируса

20:14
В Британии за сутки выявили более 16 тысяч случаев коронавируса
В Великобритании число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки увеличилось на 16 170.
20:13
СМИ: Российский боец UFC устроил драку на свадьбе в Дагестане
Российский боец смешанного стиля Гаджимурад Антигулов, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), устроил драку на свадьбе в Дагестане.
20:09
В Ростовской области завели дело по факту контрабанды ювелирных изделий
В Ростовской области завели уголовное дело по факту контрабанды ювелирных изделий общей стоимостью более 1,2 млн рублей.
20:07
В Башкирии отменили дистанционку в школах
В Башкирии прошло заседание антикоронавирусного штаба под руководством главы республики Радия Хабирова.
20:07
Небензя усомнился в целесообразности новых нормандских саммитов
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что поведение представителей Франции и Германии в ООН поднимает вопрос о целесообразности новых саммитов в нормандском формате.
20:07
В Ярославской области ликвидировали крупное производство суррогатного алкоголя
Сотрудники ФСБ России пресекли крупное производство суррогатного алкоголя в Ярославской области.
20:06
В Крыму продлили выплаты для семей с тремя и более детьми
В Крыму продлили срок ежемесячных выплат на третьего ребёнка и последующих детей до 31 декабря 2022 года.
20:05
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Бориса Плотникова
Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста России, актёра театра и кино Бориса Плотникова.
19:59
В бундестаге оценили действия Германии по поддержке бизнеса во время пандемии
Глава комитета по энергетике бундестага Германии Клаус Эрнст оценил действия Берлина по поддержке бизнеса во время пандемии.
19:58
Сафонов выйдет в стартовом составе «Краснодара» на матч с «Ренном»
Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч пятого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов с французским «Ренном».
19:57
Финалисты «Большой перемены» предложили создать региональные команды для обмена опытом
Финалисты первого сезона конкурса «Большая перемена» предложили создать региональные команды.
19:56
Объявлены лауреаты премии «Большая книга» по итогам читательского голосования
Стали известны лауреаты национальной литературной премии «Большая книга» по итогам голосования среди читателей.
19:53
Росстат назвал уровень недельной инфляции в России
В России инфляция за период с 24 по 30 ноября составила 0,1%.
19:49
Губерниев назвал причину дисквалификации биатлониста Шопина
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о причинах дисквалификации российского биатлониста Юрия Шопина.
19:45
В Кремле сообщили, что Путин не планирует встречу с Чубайсом
Президент России Владимир Путин не планирует встречу с главой «Роснано» Анатолием Чубайсом.
19:41
В Мордовии готовы рассмотреть возможный переезд «Тамбова» в Саранск
Министр спорта Республики Мордовия Александр Савилов высказался о возможном переезде футбольного клуба «Тамбов» в Саранск.
19:37
В Таджикистане за сутки выявили 38 случаев коронавируса
В Таджикистане за сутки выявили 38 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения и социальной защиты страны.
19:35
Названа стоимость российской вакцины от коронавируса
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что стоимость российской вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции COVID-19 будет составлять менее $10 за дозу. Препарат будут продавать во всех странах по одинаковой цене.
19:32
СМИ: «Бавария» хочет подписать двух футболистов «Боруссии» из Мёнхенгладбаха
Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» проявляет интерес к двум полузащитникам мёнхенгладбахской «Боруссии» Флориану Нойхаусу и Денису Закарии.
19:24
В РФПИ дали прогноз объёмов производства «Спутника V»
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в ходе презентации вакцины в рамках мероприятия на полях специальной сессии ГА ООН дал прогноз объёмов производства вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».
19:24
Прокуратура обжаловала приговор по делу о пытках в ярославской колонии
Прокуратура подала апелляционное представление на приговор Заволжского суда по делу о пытках в исправительной колонии №1 Ярославля, передаёт ТАСС.
19:16
Сын Шумахера заявил, что готов заменить Грожана на последнем этапе сезона «Формулы-1»
Немецкий пилот Мик Шумахер, который является сыном семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера, заявил, что готов заменить французского гонщика Haas Ромена Грожана на последнем этапе сезона.
19:14
Минобороны назвало число вернувшихся в Карабах беженцев
Более 1,4 тыс. беженцев в течение суток вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе. Об этом информирует Минобороны России.
19:11
Екатерина Гусева рассказала о сериале «Разбитое зеркало»
Актриса Екатерина Гусева рассказала о сериале «Разбитое зеркало».
19:09
В Молдавии за сутки выявили 1717 новых случаев коронавируса
В Молдавии за сутки выявили 1717 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, общее число заболевших — 110 580.
19:07
Эксперт рассказал о факторах, влияющих на курс рубля в декабре
Доцент кафедры национальной экономики ЭМИТ РАНХиГС при президенте России Владимир Трегубов рассказал о факторах, влияющих на курс рубля в декабре.
19:01
Глава Fight Nights Global: готов взяться за организацию боя между Бастой и Шнуровым
Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев высказался о возможном проведении поединка между рэп-исполнителем Василием Вакуленко (Бастой) и лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым.
19:01
Белоруссия включила ещё восемь стран в список по самоизоляции
Министерство здравоохранения Белоруссии включило восемь новых стран в список государств, по прибытии из которых гражданам необходимо находиться в самоизоляции.
18:54
Эксперт прокомментировал состояние МКС
Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт прокомментировал состояние МКС.
18:51
В Приднестровье заявили о стагнации в переговорах с Молдавией
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил о стагнации в переговорах с Молдавией на всех уровнях.
18:48
В Ереване протестующие против Пашиняна вновь вышли на улицу
В центре Еревана вновь проходит шествие людей, выступающих за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
18:47
В Госдуме прокомментировали идею допуска к экзамену на права с 16 лет
Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев прокомментировал сообщение о том, что в России могут разрешить сдавать экзамен на водительские права с 16 лет.
18:46
Заславский назвал Плотникова выдающимся актёром
Ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский прокомментировал сообщение о смерти актёра Бориса Плотникова.
18:46
Психоаналитик рассказала о причинах страхов
Психоаналитик, кандидат социологических наук Людмила Полянова рассказала о причинах страхов.
18:46
Онищенко прокомментировал идею объявления 31 декабря выходным днём
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал идею объявления 31 декабря выходным днём.
18:45
СМИ: «Локомотив» рассматривает Газизова на пост гендиректора вместо Кикнадзе
Московский «Локомотив» контактировал с генеральным директором столичного «Спартака» Шамилем Газизовым по поводу возможного сотрудничества.
18:44
В ЦБ оценили влияние валютного курса на инфляцию
Зампред Банка России Алексей Заботкин оценил влияние валютного курса на инфляцию.
18:40
Путин рассказал о важности развития нанотехнологий
Российский президент Владимир Путин заявил о важности развития нанотехнологий, отметив, что без этого у российской экономики нет будущего.
18:39
Россельхознадзор ввёл временные ограничения на ввоз птиц из ряда стран ЕС
Россельхознадзор ввёл временные ограничения на ввоз живой птицы и птицеводческой продукции из ряда стран Евросоюза в связи с ухудшением эпизоотической обстановки по высокопатогенному гриппу птиц.
18:35
РФПИ подал заявки на одобрение вакцины «Спутник V» в 40 стран
Российский фонд прямых инвестиций подал заявки на одобрение вакцины «Спутник V» в регуляторы 40 стран, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе презентации препарата на полях специальной сессии Генассамблеи ООН.
18:27
Финансовый аналитик оценил перспективы курса рубля в декабре
Финансовый аналитик Артём Звёздин оценил перспективы курса рубля в декабре.
18:27
В АИДТ предупредили о возможном дефиците импортных игрушек перед Новым годом
В Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) предупредили о возможном дефиците импортных игрушек перед Новым годом.
18:26
Деменко назвал сильные стороны «Краснодара» в матче с «Ренном»
Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко заявил, что у клуба есть шансы на победу над «Ренном» в пятом туре группового этапа Лиги Европы.
18:25
Режиссёр Андрианов назвал Плотникова легендой советского кино
Режиссёр Алексей Андрианов прокомментировал сообщение о смерти актёра Бориса Плотникова.
18:25
В ЦБ прокомментировали планы по созданию цифрового рубля
Зампред Банка России Алексей Заботкин прокомментировал планы по созданию цифрового рубля.
18:24
В Челябинской области прокомментировали ситуацию с коронавирусом
За сутки в Челябинской области зафиксировали 298 случаев COVID-19, заявили в региональном оперативном штабе.
18:23
Эксперт оценил идею ввести для мотоциклистов дополнительную стоп-линию на перекрёстке
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин прокомментировал идею разрешить мотоциклистам парковаться на тротуаре, использовать проблесковые маячки в потоке на автомагистралях с разрешённой скоростью выше 80 км/ч, а также ввести для них дополнительную стоп-линию на перекрёстке.
18:23
Автоэксперт оценил идею допуска к экзамену на права с 16 лет
Автоэксперт Владимир Сажин прокомментировал сообщение о том, что в России могут разрешить сдавать экзамен на водительские права с 16 лет.
18:23
Путин предложил Куликову возглавить «Роснано»
Президент России Владимир Путин предложил первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову возглавить «Роснано».
18:22
Санду обвинила Додона в попытке «узурпировать» власть
Избранный президент Молдавии Санду обвинила действующего главу страны Игоря Додона в попытке «узурпировать» власть в стране.