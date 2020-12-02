Le Temps: одолеть опасения по поводу вакцинации от COVID-19 поможет рациональный подход

В Швейцарии, как и во многих других странах, вакцинироваться от коронавируса пока готовы далеко не все граждане, и их настороженность обусловлена не только «мракобесными» теориями заговора, но и вполне оправданными опасениями, пишет Le Temps. По мысли обозревателя издания, преодолеть страх вакцин можно будет лишь в том случае, если люди будут относиться к вопросам борьбы против COVID-19 не как к «ворожбе», а как к науке.

Хотя власти Швейцарии, судя по всему, уже скоро пустят на рынок первые вакцины против коронавируса, недавний соцопрос, организованный медийной компанией Tamedia, несколько поумерил надежды на то, что страна сможет добиться популяционного иммунитета, показав, что швейцарское общество пока настороженно относится к новым препаратам: о готовности сделать прививку заявили лишь чуть более половины швейцарцев — 54%, пишет Le Temps.

Как полагает обозреватель швейцарского издания, «упрямствующие» соотечественники, большинство из которых не имеют никакого отношения к движениям «антипрививочников», местами выдвигают вполне справедливые аргументы. Вакцины от коронавируса действительно были разработаны с удивительной быстротой — препараты такого рода ещё никогда не появлялись в настолько сжатые сроки, признаёт журналист. Кроме того, звучат очень даже оправданные вопросы по поводу организации вакцинации, эффективности вакцин и их безвредности, отмечает он.

Высокая скорость разработки вакцин от коронавируса в первую очередь связана с тем, что все они являются так называемыми мРНК-вакцинами*, которые значительно проще разработать и пустить в промышленное производство с сохранением всех установленных стандартов, чем «обычные» вакцины на основе инактивированных вирусных частиц, подчёркивает автор. Что же касается утверждения вакцин властями, медицинские ведомства ряда стран — включая и Швейцарию — решили в нынешних условиях развернуть вакцинацию, не дожидаясь завершения длительного процесса клинических испытаний, и оценивая препараты в ходе их применения, пишет он. Таким образом, рекордные сроки в данном случае обусловлены вполне понятными факторами, констатирует журналист.

Впрочем, некоторые другие опасения по поводу вакцинации уже «произрастают на ниве научной дезинформации», а их распространением активно занимаются различные «мракобесные» движения, в том числе, конечно, и упомянутые «антипрививочники», предупреждает обозреватель Le Temps. «Для того чтобы получить понимание всего набора медицинских средств, применяемых против COVID-19, достаточно усвоить всего несколько понятий — «вакцина», «мРНК», «геном» и «наночастицы». Но увы — эти понятия сегодня приобретают негативные коннотации, замешанные на иррациональных страхах», — сетует он.

И всё же все эти термины — отнюдь не ругательства, и они уж точно не представляют собой какое-то «секретное оружие», подчёркивает автор. «Это атрибуты не ворожбы, а науки, а вторая выгодно отличается от первой тем, что она доступна для понимания и обсуждения, продолжая которое, мы осуществляем свои гражданские права в демократической среде. И лишь в таких условиях мы сможем действительно рациональным путём прийти к пониманию, нужен ли нам пресловутый укол или нет», — подытоживает он.