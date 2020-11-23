France 24: на G20 договорились обеспечить вакциной от COVID-19 всех, и Россия предложила свою

В проекте финального заявления саммита «Большой двадцатки» много внимания уделено борьбе с развитием пандемии коронавируса, которая охватила весь мир. Страны договорились сделать так, чтобы вакцина от вируса была доступна всем, в том числе беднейшим государствам. А Владимир Путин предложил предоставить нуждающимся российскую вакцину «Спутник V», передаёт France 24.
Вакцинация — это общественное благо для всего мира. Эта фраза — отрывок из проекта финального заявления саммита «Большой двадцатки», на котором председательствовала Саудовская Аравия. Лидеры 20 крупнейших мировых экономик договорились гарантировать доступ к вакцине против COVID-19 для самых бедных стран.
СИРИЛ РАМАФОСА, президент ЮАР: Мы рады, что, похоже, у нас в «Большой двадцатке» консенсус в отношении того, что доступ к эффективной вакцине против COVID-19 должен быть всеобщим, справедливым и равным.
Владимир Путин предложил поставить вакцину «Спутник V», разработанную Россией.
ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Россия поддерживает проект ключевого решения нынешнего саммита, направленного на то, чтобы сделать эффективные и безопасные вакцины доступными для всех. Без сомнения, препараты для иммунизации должны являться всеобщим общественным достоянием. Россия, конечно, готова предоставить нуждающимся странам разработанные нашими учёными вакцины.
Эммануэль Макрон, со своей стороны, хочет большего.
ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции:Нельзя забывать, что помимо вакцины и научных исследований сотрудничество должно также распространяться на лечение и первичную медико-санитарную помощь.
Саудовская Аравия стала первой арабской страной, которая приняла «Большую двадцатку». Но лидерам пришлось встречаться по видеосвязи из-за пандемии COVID-19.
Дональд Трамп выступил в воскресенье, пытаясь оправдать выход США из Парижского соглашения по климату. Однако недавняя победа Джо Байдена на президентских выборах уже оказала влияние на «Большую двадцатку»: лидеры должны взять на себя твёрдые обязательства по климату и по налогообложению в отношении интернет-гигантов.
В Московской области состоялось расширенное заседание военного совета Ракетных войск стратегического назначения, на котором подвели итоги учебного года и определили направления деятельности органов военного управления и войск в следующем году.
В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» реализуется ряд мероприятий, на которые в течение шести лет будет направлено более 18 млрд рублей.
Начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Елена Лысенкова заявила о значительном падении доходов отрасли делового туризма из-за пандемии коронавируса.
Президент Африканской конфедерации футбола (CAF) Ахмад Ахмад, также занимающий пост вице-президента Международной федерации футбола (ФИФА), на пять лет отстранён от любой футбольной деятельности за нарушение различных этических кодексов.
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Вирусолог, бывший глава отдела микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Виктор Зуев в беседе с RT оценил отчёт компании AstraZeneca об эффективности своей вакцины от COVID-19.
Савёловский суд Москвы оштрафовал ЦСКА на 200 тыс. рублей за нарушение действующего законодательства в области противоэпидемиологических мер на матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» (3:1).