CNN: Билл Гейтс уверен — почти все вакцины от коронавируса хорошо себя покажут

Миллиардер основатель Microsoft Билл Гейтс полагает, что «почти все» вакцины от коронавируса хорошо справятся со своей задачей, передаёт CNN. Вместе с тем, Гейтс всё же предупредил, что на протяжении зимы количество случаев заболевания вирусом в день будет расти, а в США показатель смертей в сутки может достигнуть двух тысяч.

Миллиардер и соучредитель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что «почти все» вакцины от коронавируса будут работать, и работать хорошо. С подобным заявлением он выступил в интервью каналу CNN.

Судя по предварительным данным, вакцины от Pfizer и Moderna уже продемонстрировали свою эффективность, и, по словам Гейтса, вакцины от AstraZeneca, Johnson & Johnson и Novavax с большой долей вероятности вскоре добьются таких же успехов.

«Я надеюсь, что к февралю они, скорее всего, докажут свою высокую эффективность и безопасность», — отметил он.

С подобным утверждением Гейтс выступил, в то время как в США в субботу за один день коронавирус подтвердился у 177 тыс. человек при 1,4 тыс. смертей.

В США в последние несколько недель наблюдался взрывной рост случаев заболевания вирусом, и Гейтс ожидает, что число случаев в день будет только увеличиваться. По его прогнозам, на протяжении зимы в сутки от COVID-19 могут умирать по 2 тыс. человек.

«Количество случаев заболевания по-прежнему растёт, и эта тенденция, судя по всему, продолжится буквально до февраля», — предсказал бизнесмен. В этом контексте он порекомендовал американцам носить маски и придерживаться стандартных правил по борьбе с вирусом.

«В идеале людям надо сказать себе: «Ладно, теперь у нас начали появляться медицинские инструменты, поэтому нам нужно вести себя ещё лучше, чем раньше», — отметил Гейтс. — Ну понимаете, постарайтесь сделать так, чтобы ваша семья не стала последней жертвой этой пандемии, потому что нужно продержаться до весны, когда вакцина реально начнёт сокращать все показатели. И, конечно, смена погоды нам тоже пойдёт на руку».

Процесс разработки эффективной вакцины и её распространения среди широких масс людей также таит в себе немало проблем. По словам Гейтса, логистика в США «немного запутанная», однако он «надеется», что эти вопросы всё же удастся решить.

Что же касается самого соучредителя Miscrosoft, то в День Благодарения он встретится с меньшим количеством членов семьи, чем обычно.

«Сейчас не то время, чтобы люди могли насладиться Днём Благодарения так, как им бы того хотелось, — подытожил он. — В День Благодарения я выйду на видеосвязь со многими членами своей семьи, но есть индейку вместе с ними я не буду».