CNBC: Билл Гейтс предрёк резкое сокращение деловых поездок и работы из офиса после пандемии

В интервью CNBC основатель Microsoft Билл Гейтс предположил, что эпидемия коронавируса серьёзно отразится на ведении бизнеса. По его мнению, количество деловых поездок сократится более чем в половину и многие компании переведут своих работников на удалённую работу.

Как вы думаете, речь идёт о долгосрочном явлении? Люди будут жить в «городах Zoom», перестанут ходить на личные встречи? Или, в ту же секунду, когда можно будет летать, если вы торговый агент или занимаетесь бизнесом, который требует отправляться в поездку и целоваться с группой клиентов… один человек летит самолётом, другому человеку тоже придётся лететь, и в результате мы вернёмся к тому, что было до пандемии?

БИЛЛ ГЕЙТС, основатель компании Microsoft: По моим прогнозам, более 50 процентов деловых поездок и более 30 процентов работы из офисов исчезнут. Сейчас уже не нужно следовать «золотому стандарту», который бы требовал проделать весь путь и сесть передо мной. Можно использовать виртуальную связь. Деловая поездка станет очень высоким порогом. И будут способы чаще работать из дома. Некоторые компании дойдут до той или иной крайности.

Я знаю, как тяжело приходится африканским лидерам. Мне всегда их жаль, потому что им приходится посещать так много конференций в Европе и США. Но при этом они должны выполнять на родине очень важную работу — решать вопросы образования, системы здравоохранения, собирать налоги или просто поддерживать стабильность. И тем не менее они тратят половину своего времени на все эти поездки.

Фактически сейчас мы можем за 20 минут по видеосвязи обсудить то, что необходимо сделать, затронуть основные вопросы. Впечатляет, сколько всего удалось сделать таким образом. В том числе я разговаривал с (греческим бизнесменом. — ИноТВ) Альбертом Бурлой. У нас был круглый стол бывших глав компаний.

И раньше на эти встречи мы прилетали в Нью-Йорк. Мы провели в этом году пять таких конференций онлайн, разговаривая о том, как взаимодействуют отрасли промышленности, делая коммюнике о том, какой они видят свою роль.

В общем, мы в какой-то степени вернёмся в офисы, будем совершать деловые поездки, но в гораздо меньшем объёме.

Хорошо. Ещё один вопрос. У вас появились дистанционные друзья или деловые партнёры за всё это время? Вопрос вам обоим. Билл?

БИЛЛ ГЕЙТС: Ага. Программное общение исключает случайные открытия, неожиданные знакомства с людьми после встреч или собраний. И над этим определённо стоило бы поработать.И мой ответ: нет, у меня не было каких-то неожиданных знакомств, я не завёл новых друзей. Так что, да, определённых вещей не хватает.

Дата выхода в эфир 17 ноября 2020 года.