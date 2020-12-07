Europe 1: глава комитета Франции по вакцине от COVID-19 похвалила российский «Спутник V»

В России началась массовая вакцинация населения от COVID-19, но некоторые эксперты считают, что это поспешный шаг. Впрочем, главный специалист Франции по вакцине от коронавируса Мари-Поль Кьени, знакомая с российской вакциной «Спутник V» не понаслышке, с этой точкой зрения не согласна. В интервью Europe 1 она заявила, что данные о её эффективности кажутся убедительными.

«У российской вакцины данные о её эффективности кажутся убедительными», — заявила в интервью Europe 1 руководитель по научной работе Национального института здравоохранения и медицинских исследований и председатель Комитета по вакцине против COVID-19 Мари-Поль Кьени. Как отмечает автор статьи, «она знает, о чём говорит», потому что перед началом вакцинации принимала участие в научно-технической деятельности, связанной с вакциной «Спутник V».



В некоторых странах уже началась вакцинация от COVID-19, в их числе и Россия. В субботу в Москве сделали прививки тем, кто больше всего попадает в зону риска: врачам, учителям, соцработникам, беременным и кормящим матерям. По словам властей, за 5 часов после открытия записи на прививки подали заявку 5 тыс. человек.



Испытания российской вакцины ещё продолжаются, и некоторые специалисты считают, что Россия поспешила с началом массовой вакцинации. Однако Мари-Поль Кьени с этим не согласна. Автор статьи называет её «одной из тех француженок, кто больше всех может говорить на эту тему». По её словам, полученные данные по вакцине, которые ещё будут дополнены в ближайшее время, убедили местные власти и правительство начать вакцинацию.



Помимо России вакцинацией населения занялись Китай и Великобритания. По словам Мари-Поль Кьени, их стратегия заключается в том, чтобы быстро попытаться защитить население от вируса, но также продиктована царящей санитарно-эпидемиологической обстановкой. По количеству зафиксированных случаев заболевания с начала пандемии Россия находится на 4 месте в мире, пишет Europe 1.



