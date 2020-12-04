Die Welt призвала богатые страны отказаться от вакцинного эгоизма

На данный момент многие развитые страны уже имеют свою вакцину от коронавируса, однако вопрос её распределения пока остаётся открытым, пишет Die Welt. Отмечается, что сейчас намечается сценарий, при котором львиная доля доз достанется богатым странам: в таком случае глобальная смертность от коронавируса будет выше примерно на 30%. Кроме того, неравномерное распределение вакцины может ударить и по самым развитым странам из-за кризисов в странах с низким уровнем дохода, сопровождающихся увеличением потоков беженцев и глобальной стагнацией экономики.

После лицензирования вакцины от коронавируса в Великобритании в мире возник глобальный вопрос: какие страны и в каком количестве получат вакцину, пишет Die Welt. Как отмечает издание, характер распределения вакцины может носить важнейшее значение для смертности от коронавируса.

Северо-восточный университет Бостона провёл исследование, в рамках которого рассмотрел два гипотетических сценария распределения 3 млрд доз вакцины с эффективностью 80%. В первом сценарии (который на данный момент выглядит наиболее вероятным) большую часть вакцин (2 млрд из 3) получают 50 богатейших стран и лишь 1 млрд доз достаётся странам с низким уровнем доходов. В таком случае удастся избежать 33% смертей, наступивших бы в условиях отсутствия вакцины. Во втором сценарии вакцины распределяются поровну: смертность в таком случае сокращается на 61%.

Как пишет издание, моральный аспект проблемы очевиден. Однако политики многих развитых стран, уже обладающих вакциной от коронавируса, попадают под давление, связанное с необходимостью, в первую очередь, обеспечить безопасность собственных граждан. Впрочем, согласно исследованию, проведённому фондом Билла и Мелинды Гейтс, неравное распределение вакцин может оказать негативное влияние и на сами богатые страны.

Во-первых, пандемия коронавируса угрожает стабильности бедных стран и провоцирует новые кризисы, которые, в свою очередь, могут вылиться в новые потоки беженцев и проблемы для развитых стран. Экономическая стагнация в странах с низким уровнем дохода также негативно скажется на богатых государствах, поскольку в таком случае бедные страны будут покупать меньше продукции, произведённой в развитых странах. Согласно подсчётам фонда, за 2021 год Германия может потерять до €2,7 млрд в случае неравномерного распределения вакцин.

По словам экс-главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, во время пандемии в мире распространился вирус «моя страна прежде всего». Однако подобная философия вовсе не в интересах Германии, отмечает Габриэль, поскольку ФРГ традиционно ориентирована на экспорт, а потому заинтересована в сохранении глобальной стабильности. В связи с этим Габриэль выразил надежду, что Германия возглавит усилия по равному распределению вакцины в мире.