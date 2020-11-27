Bloomberg: чтобы не отстать в гонке за вакциной, Африка рассматривает партнёрство с Россией и Китаем

Пока богатые государства, вроде членов ЕС и США, заключают соглашения о закупке будущих вакцин от коронавируса, менее зажиточные страны опасаются, что к ним препарат поступит с опозданием. Как сообщает Bloomberg, чтобы этого избежать, Африка обсуждает различные партнёрства, в том числе с Россией и Китаем.

Центры по контролю и профилактике заболеваний Африки и Африканский союз обсуждают партнёрство в тестировании вакцины против COVID-19 вместе с Россией и Китаем, сообщает Bloomberg. Как отмечает ресурс, таким образом регион хочет удостовериться, что о нём не забудут, когда начнётся распространение препаратов.

«Мы не ограничиваем себя каким-то определённым партнёром, — заявил глава африканских Центров по контролю и профилактике заболеваний Джон Нкенгасонг. — Будучи континентом, на котором проживают 1,2 миллиарда человек, мы готовы работать с любым партнёром, который будет следовать нашему стратегическому плану разработки вакцины и предоставления к ней доступа в Африке».

Африканский частный сектор уже предпринимает шаги к тому, чтобы получить заветные препараты. Так, фармацевтическая компания из ЮАР Aspen Pharmacare Holdings объявила о сделке на производство 300 млн доз в год американского разработчика Johnson & Johnson’s, если его вакцина будет одобрена. Впрочем, как напоминает Bloomberg, по большей части соглашения с потенциальными производителями заключают богатые страны, вроде членов ЕС или США. Поэтому менее зажиточные государства опасаются, что им препараты достанутся далеко не в первую очередь.

Как рассказал Нкенгасонг, на прошлой неделе Центры по контролю и профилактике провели переговоры с представителем КНР при Африканском союзе, которые касались возможного сотрудничества с китайскими производителями вакцины, а также её потенциального испытания в регионе. Кроме того, партнёрство предложила Россия, и, по словам руководителя центров, Африка изъявила готовность к совместной работе.

Bloomberg напоминает, что российская вакцина «Спутник V», разработанная учёными Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована у себя на родине в августе. Как показали последовавшие за этим исследования, эффективность вакцины превышает 91%. Однако полные данные пока опубликованы не были.

Нкенгасонг настаивает, что Африке необходимо увидеть результаты клинических испытаний, проведённых непосредственно в регионе. Глава Центров по контролю и профилактике также отметил, что Всемирная организация здравоохранения пообещала включить Африку в свою программу распространения вакцины Covax, которая покроет 20% населения. Но, как объяснил Нкенгасонг, чтобы выработать «коллективный иммунитет», следует вакцинировать до 60% африканцев.

Пока регион ждёт решения Всемирного банка по поводу того, сколько он получит из $12 млрд, выделенных на помощь развивающимся странам в приобретении и распространении вакцины от коронавируса, он также ведёт переговоры с другими финансовыми организациями. К примеру, African Export–Import Bank уже пообещал предоставить континенту $5 млрд на закупку дополнительных доз препарата.

«Таким образом мы изучаем сразу несколько возможностей, которые должны помочь Африке получить достаточное количество вакцины в необходимые сроки, а не с запозданием», — прокомментировал Нкенгасонг.