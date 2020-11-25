ABC News: цифры не врут — США ставят новые коронавирусные рекорды

США продолжают ставить рекорды как по числу заболевших коронавирусом, так и по числу госпитализированных, передаёт ABC News. При этом суточный показатель по количеству новых случаев COVID-19 уже приблизился к отметке в 200 тысяч человек, говорится в материале.

Этим утром мэр Лос-Анджелеса призвал людей оставаться дома на День благодарения. Он также объявил о возможных штрафах для путешествующих.



ЭРИК ГАРСЕТТИ, мэр Лос-Анджелеса: В настоящий момент существует угроза, что эта пандемия станет бесконтрольно набирать обороты.



Любой человек старше 16 лет, прибывающий в аэропорты или на вокзалы Лос-Анджелеса, должен заполнить форму, в которой говорится, что он ознакомлен с рекомендациями для путешествующих.



Причём на самом верху есть предупреждение: непредоставление этой формы карается штрафом до 500 долларов.



ЭРИК ГАРСЕТТИ: Пожалуйста, давайте не будем превращать День благодарения в самый смертоносный день нынешней пандемии.



США уже приблизились к суточному показателю в 200 тысяч заболевших коронавирусом. Сейчас ежедневно выявляется в среднем 167 тысяч новых случаев. И уже 14-й день подряд страна ставит рекорды по числу госпитализированных больных с COVID. Так, в понедельник таковых было почти 86 тысяч человек.



Нью-Йорк вынужден открывать временный полевой госпиталь. Пенсильвания заявляет, что в отделениях интенсивной терапии все больничные койки могут быть заполнены уже к следующей неделе.



У врачей в штатах Монтана и Айдахо также заканчиваются койки.



ЭНТОНИ ФАУЧИ, директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний: Врач из одного крупного… крупнейшего медицинского учреждения Монтаны заявил, что у них в отделении интенсивной терапии 25 коек, а пациентов в этом отделении 40. И в подобных условиях люди всё ещё не считают это проблемой. Они говорят, что это, возможно, фейк, или преувеличение, или своего рода заговор. Данные не лгут.



Губернатор Северной Каролины вводит новые масштабные требования и просит людей не путешествовать.



РОЙ КУПЕР, губернатор Южной Каролины: Это поворотный момент в нашей борьбе против коронавируса. Наши нынешние действия определят судьбу многих.



Однако за последние дни в аэропортах по всей стране через контрольно-пропускные пункты Администрации транспортной безопасности США прошли более 3 миллионов человек, которые совершают перелёты, несмотря на предупреждение Центра по контролю и профилактике заболеваний.



ПАССАЖИРКА: Мы не собирались всей семьёй на День благодарения уже 12 лет. А сейчас билеты на самолёт стоят дёшево, и у меня уже был COVID. Поэтому я сказала: отлично, могу куда-нибудь поехать.



А в местах, где проводится тестирование, люди проводят в очередях под дождём до пяти часов, пытаясь сдать тест до праздника.



ЖЕНЩИНА: Здесь собрался весь Уилмингтон.



По данным Quest Diagnostics, с конца сентября запросы на тестирование выросли на 50 процентов. В компании заявляют, что тестирование теперь нужно зарезервировать для тех людей, у кого есть симптомы, а также для тех, кто взаимодействовал с вирусом.



При этом, как предупреждают врачи, отрицательный тест не означает, что вы вне подозрений.



СЭЙДЖ МАЙЕРС, врач детской больницы в Филадельфии: Возможно, через два дня ваш тест даст уже положительный результат или в этот момент у вас появятся симптомы болезни. Так что нет никакой гарантии того, что отрицательный результат сейчас будет означать отрицательный результат на День благодарения.



Между тем Astrazeneca стала третьим производителем лекарств, объявившим о том, что их вакцина от COVID эффективна в 90 процентах случаев, если её ставят в двух дозах: вначале дозу поменьше, а затем, через месяц, полную.



Qantas станет первым авиаперевозчиком, который будет требовать (от пассажиров. — ИноТВ) пройти вакцинацию. Когда вакцины станут широко доступны, компания будет требовать от международных пассажиров перед полётом предъявить доказательство того, что им поставлена вакцина. Руководитель компании считает, что другие авиаперевозчики последуют их примеру.



КЕННЕТ МОТОН, корреспондент ABC News: Этим утром врачи предупредили о том, что у вакцин будут побочные эффекты, в том числе мышечная боль, высокая температура и озноб.



Дата выхода в эфир 24 ноября 2020 года.