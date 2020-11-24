Guardian: 95% — Россия поделилась новыми данными эффективности своей вакцины

Предварительные данные по результатам новых исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V» показали, что эффективность препарата составляет не 91,4%, как оценивали раньше, а 95%, пишет The Guardian. Как отмечается в материале издания, Россия разрабатывала свою вакцину не только для себя, но и на экспорт — и, как обещают российские чиновники, «Спутник V» будет в два раза дешевле аналогов.

Россия заявила, что её вакцина от коронавируса «Спутник V» по новым предварительным данным оказалась эффективной на 95%, сравнявшись таким образом по этому показателю с вакциной, разрабатываемой компаниями Pfizer и Moderna, сообщает The Guardian со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева. По данным британской газеты, в Москве также говорят, что российская вакцина оказалась более эффективной по сравнению с аналогом от компании AstraZeneca и Оксфордского университета в связи с применением особых запатентованных технологий, поделиться которыми российская сторона ранее предлагала британским учёным.

Как пишет The Guardian, новые данные об эффективности российской вакцины были получены в результате исследования, продлившегося 42 дня, с участием 19 тыс. человек, которые получили две первые дозы вакцины. Ранее эффективность препарата оценивалась в 91,4%; этот показатель был основан на изучении людей, получивших только первую дозу, спустя 28 дней после введения.

Эффективная вакцина станет для России «ключевым» условием для победы над пандемией коронавируса, который в настоящий момент распространяется по стране рекордными темпами: по последним данным, Covid-19 заразились более 2,15 млн россиян, подчёркивают обозреватели The Guardian. Как отмечают журналисты, президент Владимир Путин и главы многих регионов не спешат вводить карантинные меры из-за опасений по поводу их вреда для российской экономики. Между тем, другим мотивом для разработки вакцины, которая была создана Институтом Гамалеи, стала «заманчивая перспектива» по её экспорту, пишут они.

По информации The Guardian, Кирилл Дмитриев, которому было поручено наладить поставки «Спутник V» за рубеж, заявил, что одна доза российской вакцины будет стоить на международных рынках не более $10, что примерно в два раза дешевле по сравнению с вакциной Pfizer. Глава РФПИ также предсказал, что в следующем году в других странах — включая Индию, Южную Корею, Бразилию, Китай, а также Венгрию, ставшую единственным государством — членом ЕС, проявившим интерес к российской вакцине — будет произведено более 1 млрд доз «Спутник V».

Как пишет The Guardian, на прошлой неделе в Будапешт специальным авиарейсом отправили 10 пробных доз российской вакцины. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, которого в прошлом критиковали за слишком «дружелюбные отношения» с российским руководством, ранее заявлял, что граждане страны смогут выбирать среди нескольких разных вакцин, поскольку правительство разместило предварительные заказы на несколько разных препаратов, включая российский и китайский.

Между тем, согласно действующему в Венгрии законодательству ЕС, российская вакцина перед её массовым применением должна быть изучена и одобрена Европейской службой по надзору в сфере лекарственных средств, подчёркивается в материале британского издания.

Венгерско-американский финансист и меценат Джордж Сорос, против которого уже давно ведёт целую «клеветническую кампанию» правительство Виктора Орбана, на прошлой неделе в своей статье для одного из печатных изданий заявил, что интерес Будапешта к российской вакцине должен стать поводом для расследования в свете ранее озвученных в адрес венгерского премьера и его ближайших соратников обвинений в коррупционных сделках, говорится в статье. Орбан в ответ назвал Сороса «самым коррумпированным человеком в мире», добавив, что его советы по поводу того, какую вакцину должна закупать Венгрия, никого не интересуют, пишет The Guardian.