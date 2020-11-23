El País: глобальная гонка не закончится созданием вакцины — победит тот, кто сумеет её распространить

Развернувшуюся в мире гонку за вакцину против коронавируса выиграет не тот, кто первым создаст и начнёт производить препарат, а тот, кто первым начнёт распространять эффективную вакцину, пишет El País. Как отмечает издание, у Евросоюза есть все шансы обойти ближайших конкурентов в лице США, Китая и России.

За последние несколько недель в связи с объявлением об успехах сразу нескольких компаний, работающих над созданием препарата, ускорилась глобальная гонка за вакцину от коронавируса. Как пишет El País, приступая к последнему этапу исследований, Европа, США, Китай и Россия, среди прочих, попытаются сделать кампании по вакцинации «доказательством статуса мировой державы».

Как полагает издание, в настоящее время идут сразу две гонки. В рамках первой страны по всему миру стремятся создать и начать производить вакцину, в ходе второй — получить препарат и начать его использование.

На данный момент на последней стадии разработки находятся сразу 11 прототипов вакцины: четыре китайских (две от компании Sinopharm, одна от Sinovac и одна от CanSino), один российский («Спутник V»), три американских (компании Janssen, Moderna и Novavax), один совместного немецко-американского производства (компаний BioNtech и Pfizer), один британский (компании AstraZeneca) и один индийский. К созданию собственной вакцины также стремятся в Японии, в Израиле и во Франции. В общей сложности клинические и доклинические испытания, по данным ВОЗ, по всему миру проходят около 200 вакцин от COVID-19.

В то же время в рамках второй гонки страны пытаются заполучить достаточно доз, для того чтобы первыми начать кампанию по вакцинации. «Главный вопрос состоит в том, кто будет иметь доступ к вакцине», — считает директор Всемирного центра здоровья при Женевском институте международных отношений и развития Суэри Мун.

В неплохом положении, по мнению El País, находится ЕС. Так, по некоторым данным, Еврокомиссия подала предварительные заявки в пять фармацевтических компаний на приобретение более 1,2 млрд доз вакцин и на резерв ещё 580 млн доз, то есть почти по четыре дозы на каждого жителя союза. Брюссель также продолжает переговоры с компаниями Moderna и Novavax.

«В нашем портфеле сейчас пять вакцин, надеюсь, скоро появится шестая. Это важно, потому что все они разработаны при помощи четырёх разных технологий», — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам конференции лидеров стран ЕС.

Тем не менее лидером в этом вопросе остаются США. По данным исследователей Duke Global Health Innovation Center, предварительно страна договорилась о покупке почти 2,6 млрд доз вакцины, включая резервные. То есть речь идёт о восьми дозах на душу населения.

El País подчёркивает, что глобальная гонка за успешное завершение борьбы с пандемией не заканчивается созданием или получением вакцины. Следующим и, вероятно, заключительным этапом будет безопасное, быстрое и эффективное распространение препарата. Первая страна, которой это удастся, не только выиграет с экономической точки зрения, но и укрепит свои позиции на международной арене, полагают эксперты.

«Очевидно, что вакцина используется в качестве стратегического актива. Страны, у которых её нет, хотят его получить. А те, у кого она есть, конечно же, используют её для укрепления собственных политических или экономических позиций в мире», — приводит El País слова Мун.

В частности, США видят в этом подтверждение принципа «Америка прежде всего». Китай таким образом пытается улучшить свой имидж, значительно пострадавший за время пандемии. А Россия надеется расширить сферу влияния.

В свою очередь, член Европарламента от Испании Хавьер Лопес убеждён, что на этап вакцинации ЕС выходит «с конкурентным преимуществом, заключающимся в наличии системы общественного здравоохранения, которая позволит провести массовую кампанию и охватить значительную часть населения».

Более того, все предварительные заявки на вакцины для 27 стран — членов союза проходят через Брюссель. Как отмечает издание, это, а также тот факт, что союз частично финансировал процесс создания ряда вакцин, даёт ЕС значительное преимущество на переговорах. Так, цена на вакцину компаний Pfizer и BioNTech для Брюсселя составляет €15,5 за дозу, что дешевле, чем для Вашингтона, а стоимость дозы вакцины от компании CureVac составляет €10, то есть ниже рыночной цены.