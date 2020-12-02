СТРАНА: Украине не хватит денег на американскую вакцину — а российскую покупать ей запретили

В Совете национальной безопасности и обороны Украины рассказали, что вакцинировать украинцев планируют до конца 2021 года препаратом Moderna, который является самым дорогостоящим из всех, которые, в теории, могут быть представлены на мировом рынке. Как посчитали журналисты издания «СТРАНА», данное заявление можно характеризовать как чрезмерно оптимистическое, поскольку бюджета, выделенного на покупку дорогой вакцины и вакцинирование, не хватит на всех жителей страны.

Массовая вакцинация украинцев от коронавируса может завершиться к концу 2021 года, и наиболее безопасным вариантом станет покупка вещества производства Moderna. Как пишет «СТРАНА», об этом заявил глава комиссии по биологической безопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины Сергей Комиссаренко.

Он предположил, что до конца будущего года вакцинироваться смогут все желающие украинцы, и добавил, что нужно провести агитацию среди населения о важности и эффективности процедуры. Основания — антипрививочные настроения, которые есть в обществе.

Лучшим вариантом для украинцев, уверен Комиссаренко, станет закупка вакцины от компании Moderna. Препарат не требует очень низких температур для хранения, как, например, вакцина Pfizer, которая может содержаться и перевозиться при -70 °С.

Moderna — это американская компания, которая изобрела вакцину с рабочим названием mRNA-1273. Препарат сейчас на третьей фазе клинических испытаний, в США пока не зарегистрирован. Основа этой вакцины — мРНК — чистый генетический материал возбудителя. Искусственно созданный компонент сообщает клеткам организма, как вырабатывать S-белок – антитела к коронавирусу.

Исследования показывают высокую эффективность вакцины: производитель заявил о 100% эффективности препарата. В испытаниях Moderna принимают участие люди с хроническими заболеваниями и старше 65 лет. Если исследования завершатся успешно, то прививаться смогут даже самые уязвимые категории граждан.

Евросоюз, несмотря на продолжающиеся испытания, уже заключил с Moderna контракт на поставку 160 млн доз вакцины на 80 миллионов человек, однако журналисты задались вопросом: а может ли себе позволить такую дорогую вакцину Украина?

По словам украинских чиновников, препараты пришлют Украине бесплатно несколькими траншами. Их должно хватить для 4 млн граждан. Как уточнили в украинском бюро ВОЗ, ориентировочно поставки начнутся во втором квартале следующего года. Какая вакцина будет в этой гуманитарной помощи — выбирать не придётся. Туда могут заложить как Moderna, так и ампулы других фирм. Сверх этих поставок Украине придётся покупать вакцину самостоятельно и у кого угодно.

В проекте госбюджета Украины на 2021 год на вакцину заложено порядка $93 млн. Цена вакцины Moderna на свободном рынке — от $25 до $37 за одну дозу препарата, то есть $50 и $74 доллара, поскольку для курса нужно две ампулы. Но даже если предположить, что Украине продадут вакцину по какой-то средней стоимости, то её получат не более 1,5 млн украинцев. То есть с учётом поставок от ВОЗ и коммерческих закупок максимальный выхлоп будет порядка 5,5 млн человек, что составляет около 15% населения страны, если говорить о бесплатной вакцинации.

Попытаться вакцинировать больше людей можно, если закупать другие вакцины. Например, Pfizer, которую Евросоюз берёт по $19 за дозу. Правда, этот препарат требует экстремально холодных условий хранения, что повысит затраты на транспортировку и хранение. Однако далеко не факт, что Украине отдадут ампулу по той же цене, что и европейцам.

Пока наиболее адекватная по цене альтернатива — российская вакцина «Спутник V». Её эффективность, как заявляет производитель, 95%. Она производится в том числе в сухом виде, может храниться при температуре от -8 °С до +2 °С. На экспорт она будет стоить около $20 за две дозы для одного человека. Бюджета Украины хватило бы на уколы для 4,5 млн украинцев, а не 1,5 млн, как в случае с Moderna.

Если к полученной цифре добавить 4 млн препаратов по западной гуманитарке, удалось бы охватить 8,5 млн украинцев. Однако, продолжает издание, российскую вакцину Киеву запретило покупать посольство США .

Как пишет «СТРАНА», помимо того что в бюджете на 2021 год на вакцину заложено откровенно мало денег, это не все проблемы, с которыми может столкнуться страна при массовой вакцинации. Так, к примеру, вакцина Moderna создаёт впечатление качественного препарата, однако за ним, как и за другими хорошими вакцинами, уже выстроилась огромная очередь, и какая по списку там Украина — непонятно.

Кроме того, даже если предположить, что украинские власти добыли нужное количество вакцины на всех желающих, возникнет проблема с тем, кто её будет вводить. Европейцы уже сейчас бьют тревогу: там иммунизация граждан может затянуться на годы, потому что для этого недостаточно медиков — даже в благополучной Германии. На Украине же дефицит кадров значительно выше. Также не стоит забывать, что, прежде чем сделать человеку прививку, ему нужно сдать минимум два анализа, для обработки которых также нужны люди и лаборатории.

В итоге, заключают авторы материала, заявление представителя СНБО о том, что до конца 2021 года все желающие украинцы смогут привиться — и в идеале — вакциной Moderna, можно характеризовать как чрезмерно оптимистическое.