Times: Великобритания первой на Западе лицензировала вакцину от коронавируса

Британский регулятор в области лекарственных препаратов MHRA разрешил к применению вакцину от коронавируса от Pfizer и Biontech, пишет The Times. По данным газеты, Соединённое Королевство, ставшее первой западной страной, получившей лицензированную вакцину от COVID-19, готово развернуть массовую иммунизацию уже к следующему понедельнику и планирует в течение следующей недели распределить 800 тыс. доз.

Великобритания в среду стала первой западной страной, лицензировавшей вакцину против коронавируса: британское Агентство по надзору за лекарственными препаратами и продукцией медицинского назначения (MHRA) разрешило к применению вакцину производства компаний Pfizer и Biontech, опередив таким образом коллег из Европы и США, сообщает The Times. Как подчёркивают корреспонденты издания, таким образом Соединённое Королевство положило начало массовой вакцинации населения, которая будет проходить в ближайшие несколько недель.

«Это (утверждение вакцины Pfizer-Biontech. — ИноТВ) стало исходом продолжавшихся несколько месяцев тщательных клинических исследований и тщательного анализа соответствующих данных экспертами MHRA, которые заключили, что вакцина в плане безопасности, качества и эффективности соответствует нашим высоким стандартам», — прокомментировал решение официальный представитель надзорного ведомства. Как пишет The Times, чиновник также отметил, что британская Междведомственная комиссия по вакцинации и иммунизации, в состав которой вошли независимые эксперты, в ближайшее время также опубликует свои новые рекомендации относительно очерёдности вакцинирования наиболее уязвимых для COVID-19 групп, включая постояльцев домов престарелых, медицинских работников, пожилых людей и «наиболее беззащитных перед инфекцией с клинической точки зрения» граждан.

По данным британской газеты, дозы вакцины Pfizer-Biontech, предназначенные для Великобритании, будут производиться в бельгийском городе Пюрс. Одним из потенциальных препятствий для как можно более оперативного развёртвания вакцинации выступает то, что вакцину предписывается хранить при температуре около -70 °C, что, по мнению экспертов, замедлит процесс иммунизации в связи с необходимостью также приобретать специальное холодильное оборудование, говорится в материале The Times. Впрочем, в Pfizer уже сообщали, что вакцину можно до пяти дней хранить в обыкновенном холодильнике, так что у Национальной системы здравоохранения Великобритании (NHS) всё же будет «пространство для манёвра», пишет издание.

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла приветствовал решение британских властей, подчеркнув, что оно станет «вехой в борьбе против COVID-19». «У NHS за плечами не одно десятилетие опыта в области организации широкомасштабных программ вакцинации, и она теперь начнёт реализовывать серьёзные шаги по подготовке, чтобы обеспечить всем, кому показана вакцина, помощь и поддержку, — приводит его слова The Times. — Чтобы внести вклад в успешность программы вакцинации, очень важно, чтобы все и дальше продолжали выполнять свой долг и соблюдать необходимые ограничения в местах своего проживания, чтобы мы смогли ещё сильнее подавить вирус, а NHS могла выполнять свою работу без перегрузок».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в Twitter, что вакцинация начнётся со следующей недели. «Именно под защитой вакцин мы в итоге сможем вернуть себе привычный быт и вновь привести в движение экономику», — подчеркнул Джонсон.

Министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок в интервью британскому телевидению подтвердил информацию о том, что британцы получат первые дозы вакцины в начале будущей недели, отметив, что на протяжении этой недели в Великобритании сделают 800 тыс. заветных уколов, сообщает The Times. По словам Хэнкока, британское правительство пока не установило, сколько доз вакцин оно успеет распространить до Рождества, но убеждено, что скорость вакцинации будет зависеть исключительно от производственных мощностей Pfizer, пишет газета. Чиновник также подчеркнул, что Соединённое Королевство стало первой страной в мире, получившей «клинически лицензированную вакцину».

По информации Министерства здравоохранения, вакцинирование будет осуществляться по трём каналам — через больницы, специальные центры, а также на уровне местных сообществ. «Пятьдесят больниц по всей стране уже были соответствующим образом оборудованы и ждали поставок вакцины сразу после того, как её одобрят, — так что теперь они её получат, — заявил в этой связи Мэтт Хэнкок. — Кроме того, будут и центры вакцинирования — крупные центры, куда смогут пойти люди для получения укола; сейчас мы как раз их разворачиваем. Наконец, планируется распространять препарат и на уровне местных сообществ, в том числе через частных терапевтов и аптеки».