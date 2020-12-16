Foreign Affairs: на «саммите за демократию» многие друзья Америки будут лишними

Джо Байден уже в первый год своего президентства собирается организовать всемирный «саммит за демократию», который, по его мнению, должен укрепить американские демократические институты и противодействовать вызовам со стороны недемократических стран. Однако, как пишет Foreign Affairs, проведение саммита может оказаться под угрозой, поскольку новой американской администрации придётся ломать голову, как составить список участников данной инициативы, ведь даже среди союзников США есть, мягко говоря, не совсем демократические государства.

Джо Байден объявил, что в первый же год своего пребывания на посту президента США намерен провести «саммит за демократию». Как пишет Foreign Affairs, главной целью мероприятия дожно стать укрепление американских демократических институтов, честное противодействие вызовам со стороны стран, которые отступают от демократии, и выработка общей повестки дня преодоления угроз, стоящих перед западными ценностями, что, на первый взгляд, является позитивным отличием от отношений президента Дональда Трампа с автократами. Однако, уверены авторы материала, в политике, где идеология переплетена с интересами, проведение саммита может оказаться под угрозой, поскольку новой американской администрации придётся ломать голову, как составить список участников данной инициативы.

Как отмечает издание, большинство стран — членов Европейского союза и НАТО вполне вписываются в определение демократии, однако должна ли администрация Байдена пригласить на саммит Венгрию и Польшу, лидеры которых нарушают демократические нормы одну за другой и которые на протяжении нескольких недель блокировали принятие бюджета ЕС, потому что он включал положение, подтверждающее верховенство закона?

Для такого международного демократического саммита вряд ли подходит и Турция, являющаяся членом НАТО, которую Freedom House прямо относит к числу «несвободных» стран. Однако исключение из числа возможных участников саммита стратегически важных стран наподобие Турции может повлечь за собой последствия для двусторонних отношений с американскими союзниками, которые необходимы для борьбы с растущей агрессией России.

Но и за пределами Европы Вашингтону придётся принять несколько непростых решений. Это касается, например, Индии, которая, по оценкам аналитической компании Economist Intelligence Unit, за последние шесть лет заняла второе место по масштабам подавления гражданских свобод. То же самое можно сказать и об Индонезии, где наблюдается упадок демократии, Бразилии, президента которой называют «тропическим Трампом», или Филиппин, глава которой санкционировал зверское убийство более 8 тыс. человек и нарушил множество других основных демократических норм и процедур. Аналогичный сложный выбор будет стоять и при выборе арабских и африканских стран, поскольку состояние демократии в них также весьма плачевное.

«Созвать саммит за демократию означает принять явно идеологический подход к глобальной повестке дня. Нет никаких сомнений в том, что США имеют сходство с другими демократиями, которого у них нет с автократиями. Но идеология не всегда совпадает с интересами», — пишут авторы материала.

По их мнению, вместо проведения нового саммита Вашингтон может действовать через уже существующие структуры, такие как НАТО, «Большая семёрка» и ООН. США могут укреплять своё сотрудничество с Европейским союзом, способствовать повышению многосторонности среди своих основных азиатских союзников и даже найти лучшие способы взаимодействия со своими союзниками по НАТО и азиатскими странами. И хотя ни один из этих механизмов не является совершенным, а их использование не сопряжено с недостатками, но все они важны, поэтому США лучше сосредоточить своё внимание уже на существующих институтах, чем организовывать новые саммиты.

Как заключает издание, на протяжении всей своей предвыборной кампании, а теперь и в переходный период, Байден сделал центральной темой возвращение руководящей роли США в деле продвижения демократии. Однако у всей администрации Байдена не будет более неотложной задачи в продвижении демократии, чем восстановление американских институтов и норм, чтобы они были более устойчивыми к тем потрясениям, которые они пережили за последние четыре года.

«Демонстрировать лидерство США — это не значит заявлять о праве на это лидерство. Это значит показывать, что США вновь подтверждают свою приверженность принципам, на основе которых они были созданы. Если американцы будут честными сами с собой, то место «во главе стола» демократий должно быть отвоёвано», — уверены авторы статьи.